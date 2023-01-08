陳茂波：將領導專責小組重塑香港形象和品牌

財政司司長陳茂波發表網誌指，今日（8日）開始正式落實與內地有序通關，許多市民雀躍準備與分隔多時的親人團聚，不少企業人員希望第一時間回內地處理業務，而其他商務交流、觀光旅遊等的需求更是龐大。他預期，隨著便捷的兩地往還逐步回復，人流物流也會顯著改善，將對本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等帶來更大的支持。

陳茂波指，隨着疫後復常大步開展，他將會領導專責小組，重塑香港的形象和品牌，說好香港故事、突顯香港優勢和發展機遇。本周六，他將啟程前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇，屆時將會與環球政商領袖和企業高管等交流，詳細介紹香港的最新情況、機遇與發展潛力，並積極推介本港在金融、創科，「搶企業」、「搶人才」，以及文化旅遊方面的最新發展。

財政司司長陳茂波。（廖雁雄攝）

此外，除了下半年一系列國際組織的年會，他亦會出訪東盟及歐洲等本港的重要巿場。金融管理局今年亦會帶領金融代表團出訪中東及東盟等地區。至於貿易發展局亦安排了多個外訪考察及商務團，包括2月份組織城市建設服務業業界考察團出訪印尼，探索新機遇，也會安排訪問團到包括泰國在內的多個東盟市場。

內地方面，陳茂波提到，旗艦活動之一是年中在廣州舉行的Smart HK「創新升級 香港論壇」，透過不同的互動形式推動商務配對及跨境理財等業務；在深圳則會舉行以大灣區消費者為目標組群的活動，旨在推廣香港品牌及特色設計產品。

此外，特區政府在海外合共14個駐外辦事處及在內地合共5個駐內地辦事處，均會加強各式各樣的推廣活動。

財政司司長陳茂波。（資料圖片）

經濟金融活動方面，本周三至四舉行的亞洲金融論壇（Asian Financial Forum），由特區政府及貿發局主辦的論壇是區內年度盛事，三年以來首次回歸實體，以「線上線下」混合模式舉行。一連兩日的會議預計有數以千計的政府、金融及商界領袖將會交流真知灼見及探索投資商機勢。

年底壓軸的是由金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會，規模將較去年的更大。已成為全球金融科技旗艦活動的「香港金融科技周」亦將繼續在今年底舉行。而金管局亦正與國際結算銀行和巴塞爾銀行監理委員會商討，爭取其今年的會議在港舉辦，讓環球的央行及監管機構主事人能夠匯聚香港。另外，由保監局舉辦、保險業界的旗艦活動「亞洲保險論壇」亦會在年底舉行。

此外，在財經事務及庫務局支持下，投資推廣署成立的FamilyOfficeHK專責團隊今年計劃透過舉行約60個在本地、内地和海外的峰會、圓桌會議、研討會等宣傳活動，重點介紹香港的家族辦公室樞紐競爭力和地位。

陳茂波指，圍繞著香港優勢產業、「八大中心」的主題，年內還有很多不同行業的區域旗艦活動，例如律政司的年度旗艦活動香港法律周，將匯聚全球各地的知名專家、執業者、政府官員、學者及各界翹楚，就一系列廣泛的法律議題分享真知灼見；海運及港口業界的年度盛事香港海運周也會在年底舉行。