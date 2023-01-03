陳茂波：今年出訪歐洲及東盟　主動邀請國際會議來港舉行

財政司司長陳茂波表示，今年將是香港全速增強發展動能的一年，將大力推動國際盛事在港舉行，今年11月會舉行規模比上一次更大的國際金融領袖投資峰會。他本月會到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇。



他又計劃今年出訪歐洲及東盟，也鼓勵貿發局、旅發局及各商會等，組織活動及外訪，說好香港故事。



陳茂波在《大公報》撰文指出，會透過 「請客來」 及 「走出去」 等方式，積極說好香港故事，包括在今年11月舉行規模更大的國際金融領袖投資峰會，特區政府亦主動邀請國際機構來港舉行會議，爭取國際結算銀行特別行長會議在港舉辦，正與巴塞爾銀行監理委員會溝通，邀請將其中一次會議在香港舉行。

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他又指，香港是人民幣國際化和內地金融市場開放的「防火牆」、「試驗田」與「獨特橋樑」，將充分發揮連接全球和內地市場的獨特橋樑作用，助力穩慎推動人民幣國際化。

至於施政報告中提出的「搶企業」、「搶人才」等措施。陳茂波說，他帶領的「引進重點企業辦公室」及由政務司司長率領的「人才服務窗口」已分別啓動，相信今年在引進重點企業方面將有新發展。

陳茂波又說，已全速推動土地開發及加快建屋速度，當局亦已覓得足夠土地來源，當中北部都會區和交椅洲人工島，將會是未來土地供應的重鎮。他和財政司副司長會繼續作出高層統籌和協調，確保土地供應和公營房屋建屋量可如期達標。