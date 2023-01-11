保監局﹕21至22年度預算虧損5740萬元　接獲近1200宗投訴

保險業監管局發表《2021-22年報》，年度收入為5.127億元，營運開支為4.278億元，所得盈餘為8,490萬元，預算虧損為5,740萬元。年度累計虧損為4.14億元，由總共9.53億元的政府撥款支持。

期內，保監局針對違規事宜發出119封合規意見函及101封關注函；就不遵守持續專業培訓規定採取91項紀律處分，並推出不遵守持續專業培訓規定的罰則框架。

期內保監局接獲1,196宗新投訴；就1,473宗投訴結案；轉介68宗個案予保監局法規執行組採取進一步行動。新投訴主要類別為操守、保險公司業務或營運、資料陳述及理賠。

保監局行政總監張雲正表示，雖然獲授予廣泛法定權力以調查涉嫌不當行為及實施紀律制裁，保監局同樣重視與其他監管機構的聯合查察和與業界組織所進行的公眾教育。該局希望能藉此實現保險的內涵價值，填補保障缺口和深化普惠金融。

雙循環讓香港成環球風險管理中心

年報提及保監局在「雙循環」策略下，打造香港成為環球風險管理中心及區域保險樞紐的主要活動。國內循環方面，保監局就實施汽車保險「等效先認」政策，和在粵港澳大灣區內特定城市設立售後服務中心上，與內地相關部門緊密合作。國際循環方面，兩筆巨災債券透過保險相連證券的規管制度在香港發行、3間保險集團被指定納入集團監管框架，均突顯出香港作為連接內地與世界各地「超級聯繫人」的重要角色。