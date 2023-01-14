兔年十二生肖麥玲玲教開運大法+出POOL攻略( 豬、鼠、牛、虎篇)

2023兔年運程又到，大家都想知道來年的桃花運愛情運如何，以及有甚麼方法開運，而未出POOL的朋友仔都希望今年脫單有望。《開罐》請教堪輿學家麥玲玲師傅今年十二生肖的出POOL機會率有幾多高，以及有甚麼開運飾物有助催旺兔年的整體運勢。這一篇首先講下豬、鼠、牛、虎的愛情運程。



堪輿學家麥玲玲師傅(資料圖片)

麥玲玲師傅表示，肖豬的朋友今手感情運較平穩，已婚者夫妻相處融洽，單身者有機會有異地情緣；肖鼠的朋友桃花是十二生肖中最旺，有另一半可考慮結婚，但也要小心有機會桃花破財；肖牛朋友今年無桃花星，不論單身或己婚感情運也平平；肖虎者在新一年不是桃花年，對談戀愛的意欲也較低。

👇👇👇兔年十二生肖出POOL攻略+開運大法( 豬、鼠、牛、虎)👇👇👇

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【屬豬】男生或遇剛烈女異性

有輕微貴人助力，單身者不妨多出席長輩的相親活動。此外也可能發展異地情緣。不過今年始終不是一見鍾情的姻緣，易受流言蜚語影響令戀情胎死腹中。而肖豬男士有可能認識性格較剛烈女性，若不介意較有主見可嘗試發展。

【屬豬】 開運衣飾

鹽源瑪瑙手串、手提包掛月亮石掛飾

MIRROR成員anson lo 屬豬 (資料圖片)

【屬鼠 】感情生活多姿多采

今年有「紅鸞」及「咸池桃花」入主，是十二生肖中桃花最燦爛的生肖。不過單身一族雖然怠情生活多姿多采，但有機會有爛桃花，要多花時間了解及避免有金錢轇轕。

【屬鼠 】 開運衣飾

牛形開運飾物

金髪晶、紫晶、及馬粉水晶水串

MC張天賦屬鼠 (資料圖片)

【屬牛 】難有桃花運

肖牛今年無桃花星，單身一族不如花心力在事業或進修上。若今年有合眼緣對象宜從朋友關係開始，應靜待運勢較佳年份才出擊。

【屬牛 】 開運衣飾

手提包掛紅紋石及粉晶飾物

佩戴黑曜石及紫黃晶手串

【屬虎】 談戀愛意欲淡泊

今年不是桃花年，且要兼顧事業，精神壓力大，對談戀愛意欲淡泊。且今年桃花有追追逐逐狀態，遇有好感對象也宜由朋友慢慢發展變戀人。

【屬虎】 開運衣飾

白水晶或茶晶手串

七彩碧璽晶石手串