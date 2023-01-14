兔年十二生肖麥玲玲教開運大法+出POOL攻略( 羊、猴、雞、狗篇)

2023兔年運程又到，大家都想知道來年的桃花運愛情運如何，以及有甚麼方法開運，而未出POOL的朋友仔都希望今年脫單有望。《開罐》請教堪輿學家麥玲玲師傅今年十二生肖的出POOL機會率有幾多高，以及有甚麼開運飾物有助催旺兔年的整體運勢。這一篇首先講下羊、猴、雞、狗的愛情運程。



麥玲玲師傅指，屬羊的朋友今年無桃花星，單身對戀愛意欲淡泊，有另一半的未婚者愛情有機會受考驗，反而已婚關係較理想；屬猴的朋友感情運則較平穩；屬雞的朋友則是關口年，與另一半關係需經歷變化；屬狗的單身朋友有機會出POOL，有另一半則可考慮結婚，但已婚者則要克制自己別對異性太熱情。

👇👇👇兔年十二生肖出POOL攻略+開運大法( 羊、猴、雞、狗)👇👇👇

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【屬羊】 享愛獨處時光

新一年未有桃花星或有利人緣的吉星進駐，在感情關係上較為孤獨，對談戀愛的意欲較為淡泊。雖有不少相親機會，惟個人始終不夠主動，傾向享受獨處時光，關係將會較為原地踏步。

【屬羊】開運衣飾

黃晶及白水晶手串，可望加強人脈及提升財運

林家謙91年出生，生肖屬羊 （資料圖片)

【屬猴】 可留意工作上的人

今年吉星以拱照事業為主，欲「脫單」可留意工作上的人，也有機會在異地覓得有緣人。但由於今年紿終不是桃花年，不易操之過急，應待時機到才開展關係。

【屬猴】 開運衣飾

外遊可佩戴紫金硃砂、黑曜石及金髪晶手串

江𤒹生Anson Kong 1992年出生，生肖屬猴。（資料圖片)

【屬雞 】小心桃花破財

單身一族仍有桃花臨門，惟關係較短暫，不宜太快投入新戀情。有機會出現異性情緣，但曇花一現居多，也不宜跟新相識有太多金錢轇轕。

【屬雞】開運衣飾

佩戴牛形及蛇形開運飾物，緩和太歲相沖之力量

MIRROR成員Ian Chan (陳卓賢)屬雞 （資料圖片)

【屬狗】 感情運有進展

有「歲合」、「紫微」、「龍德」吉星，單身一族感情運不錯，有機會在長輩介紹下認識到新對象。但由於有「暴敗」凶星，故即使能開展關係也未必穩定，須花心力維繫。

【屬狗】 開運衣飾

金髪晶及虎眼石手串以穩定財運