隨機指標D值若處極端行情　如何才是應用良方？｜聶振邦

現來到隨機指標（KDJ）於本系列撰文的最後一次探討，會看D值在極端行情和J值的應用。自討論K值和D值的應用以來，早已表示兩者均介乎0至100，除了50的中軸位置作為股價走勢強弱分界的參考之外，也可將0至20視作「超賣區」，以及80至100視作「超買區」。其中一種解讀是不論「超賣區」或「超買區」，都是不常見的位置，意味著股價將會出現「轉角」走勢，於「超賣區」有望股價不久便止跌回升；於「超買區」則可望股價快要從高處回落。



事實上，由於K線的移動速度高於D線，因此當K值和D值均在「超賣區」或「超買區」之際，將見K線首先離開上述兩個區域，所以為防「假轉角」誤判交易形勢，一般會待D線也離開區域，才視為股價「轉角」經已確立，再相對買入或賣出股份。故此論到對「超賣區」或「超買區」作分析，傾向專注觀察D值的位置；因而對於極端行情探討，只看D值亦已足夠。極端行情是指D值大於90或小於15，上述的股價「轉角」解讀並不適用。

聯想集團案例解說

當D值大於90，股價走勢常見短暫回落後，又再發力上揚；反之當D值小於15，股價走勢常見短暫反彈，繼而再度低走。可見當K值介乎90至100或0至15兩個區域，雖仍視為相對處於「超買區」或「超賣區」，卻容易產生「假轉角」，代表股價稍作調整後，股價會繼續朝著早前方向推進，所以當D值大於90可待股價回落之際視為進場機會；當D值小於15則可待股價反彈時便伺機離場。以聯想集團（0992）為例，於2021年12月7至10日K值為79.2%、85.244%、89.694%和91.659%。

先在12月8日高於80進入「超買區」，再於12月10日高於90出現極端行情。股價早於2021年11月30日開始上揚，至12月9日於八個交易日累升11.62% (7.66 → 8.55元)；緊接兩個交易日（12月10及11日） 二連跌後，股價再次上揚，至2022年1月5日高見9.34元，較8.55元再升近一成。倘於12月10日K值高於90以為股價將見回落而離場，便會錯失接近一半的回報。另可留意於12月13日K線跌破D線，理應視為利淡訊號出現，但當時實則要以極端行情為主要參考。

安踏體育案例解說

最後看J值的應用，早於四周前的撰文已表示J值可小於0和大於100，代表擺動範圍較K值和D值為大。雖然如此，J值產生的交易訊號不常出現，故此若見出現，可靠性大於其他已探討的KDJ訊號。當J值大於100，理解為股價於高處將見回落機會大，並會進入由升轉跌的走勢。反之當J值小於0，股價將見反彈可期。以安踏體育（2020)）為例，於2021年11月15至17日D值為83.691%、86.609%和90.360%，於11月17日高於90出現極端行情，預示股價短暫回落後再度發力上揚。

相對J值為84.070%、95.364%和101.610%，於11月17日於100出現股價將要由升轉跌訊息。面對D值和J值出現訊號解讀相反，因著J值訊號出現較罕見，所以最終只J值訊號為交易依歸，視為利淡訊號已出現，當時持貨的投資者應考慮離場。事實上，於2021年11月18日高見138.5元，自同年10月7日以來最高，即創逾一個月新高，而138.5元亦是當日開市價，代表開市位已是全日最高，並見由當日起股價反覆向下，至2022年1月10日低見105.50元，不足兩個月由高位回落近兩成四。

綜合對KDJ共六次的原理及應用分享，相信大家會留意到涉及多種訊號參考，而訊號之間隨時得出相反股價走勢預測結論，故此有意應用此技術指標的投資者，必須多加練習，方能從中認清在股價不同走勢下，哪種訊號才具備較高參考性。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。