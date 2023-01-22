陳茂波﹕有政黨憂政府財政壓力太大　於閉門會議稱反對再派消費券

財政司司長陳茂波下月公布新一份財政預算案。他今早出席電台節目時指出，新一份財政預算案會否再派發消費券目前未有定案，但指出有政黨於閉門會議時表示反對，因擔心會為政府帶來太大財政壓力；不過他亦指出在制定財政預算案時，不能只著眼於中長期，亦要知悉市民眼前遇到的困難，並想辦法處理。



他又維持政府在現財政年度錄得逾千億元財赤的預測，在進行諮詢時各界的共識是推動經濟加快發展，是否派發消費券則意見不一，有政黨支持亦有政黨於閉門會議表示反對。

料次季經濟復蘇力度較明顯

在談及本港經濟前景時，陳茂波認為隨著與內地通關速度較預期快，相信經濟會逐步復蘇。他指出第一季仍有困難，踏入第二季復蘇力度會明顯較明顯，又指出外圍環境挑戰仍較大。

明日大嶼及北部都會區會成為未來本港土地供應來源。陳茂波表示政府或會考慮以發債方式推進運輸基建提前上馬。他指出搬進有關地區的居民會感到不便，可是如能提前恰當地做好前置，可以適當釋放沿線的土地發展潛力。同時政府會保持一定財政實力，如發行綠債也是值得考慮；又指出政府借貸比率低，與其他國際城市相比較有發債空間。