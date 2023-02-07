扒王之王最後分店結業　成港人集體回憶？　停業告示另有彩蛋！

鐵板扒餐深受普羅大眾歡迎，除了花園餐廳及金鳳外，扒王之王可謂盛極一時。餐廳大約二十年前創立便旋即冒起，高峰期在港曾擁有30多間分店，惟近年生意走下坡，分店數目減少，至今年初時，最後一間以扒王之王品牌﹑位於沙田娛樂城的門店亦告結業。不過沙田店結業時，卻預告新店將會在旺角開業。



據資料顯示，扒王之王由息影女星林珍奇的丈夫李德麟於1999年創立，首間門店設於紅磡。至於李德麟本人早於1970年代於美國經營凍肉生意。

扒王之王以較便宜價錢，可食到較高質素的鐵板扒餐見稱。其後多個副線品牌如扒王里﹑扒王拉麵及扒出味來等相繼開店，高峰期分店有30多間，分布港九新界。惟2010年左右餐廳開始走下坡，其食物質素及服務水平大不如前，分店數目陸續減少，最後一間門市亦於今年1月中旬悄悄結業，成為集體回憶。

沙田店結業時，預告扒王之王的新店將會在旺角開業。（網上圖片）

扒王之王的香煎牛扒配薯條組合，曾深得食客歡心。（資料圖片）

是次結業的最後分店，位於沙田瀝源路7號沙田娛樂城地下C1舖，屬扒王之王的自用舖位，由創辦人李德麟於2004年9月斥資850萬元買入，一直作自用。舖位去年9月以5,800萬元沽出，據知原叫價7,000萬元，即累減1,200萬元售出，並售後租回。

舖位面積約5,300平方呎，據知扒王之王以每月租金約18萬元租用，而李德麟持貨約十八年賣舖，帳面賺4,950萬元，升幅逾5.8倍。

另一品牌扒王一哥於2020年開業

而扒王之王另一品牌「扒王一哥」於2020年在旺角彌敦道726號開業，早前沙田扒王之王門市預告結業時，亦請客戶光顧扒王一哥。

除了賣平價牛扒為港人熟悉外，扒王之王亦有其他故事，包括李德麟的女兒、被傳媒稱為「扒女」的李依林，於2000年初曾活躍於娛樂圈，並擔任不少模特兒工作。在2006年更曾聘用「巴士阿叔」陳乙東為員工，卻引起不快事件，最終陳乙東主動辭職。

此外扒王之王的餐廳亦曾在香港電影中出現，包括由古天樂與梁詠琪主演的《戀情告急》。