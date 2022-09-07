扒王之王創辦人李德麟1.8億沽葵涌工廈　持貨40載勁賺1.7億

由連鎖餐廳扒王之王創辦人李德麟持有的葵涌一籃子工廈地廠及樓面、車位，新近以約1.8億元沽出，較四十二年前買入價，帳面升值約1.73億，升幅高達25倍。

據代理消息，上述成交為葵涌葵德街葵德工業中心1座地下及1樓連5個車位，總樓面面積約44,249平方呎，扣除車位，成交呎價約3,800元。另有消息指李德麟持有同一大廈的2樓樓面，亦獲買家洽購，惟暫未落實成交。

翻查資料，該批物業原業主為惠羅冷房有限公司（WILLOW ENTERPRISES LIMITED），其公司董事包括連鎖式餐廳扒王之王創辦人李德麟（ANDREW），以及其兄長李凱年（ANTHONY）。

扒王之王當年標榜以平民化價錢吃到酒店級牛扒，成為人氣食店之一。（網上圖片）

扒王之王高峰期在港設有36間分店

據資料，上述葵德工業中心物業早於1980年購入，當時買入價僅約686萬元，是次持貨四十二年，帳面勁賺1.73億元，期內升值25倍。葵德工業中心設有2座，樓高11層，總樓面約74.7萬平方呎，提供213個單位，位置鄰近葵涌公園。

連鎖餐廳扒王之王曾為本地知名食肆，標榜售賣平民化牛扒，高峰期在港設有36間分店，不過至2010年起開始萎縮，目前僅餘沙田娛樂城及九龍彌敦道726號分店。其集團創辦人李德麟為香港息影女星林珍奇的丈夫。