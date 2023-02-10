開工利市｜最多公司派100至199元　33%電訊業打工仔獲至少2000元

CTgoodjobs在農曆新年後於網上進行《 2023 農曆新年打工仔收幾多開工利市？》調查，結果顯示最多受訪者獲得開工利市的金額為100元至199元，佔27%；近21%的打工仔獲50元至99元開工利市；接近8.5%受訪者獲1,000元或以上；其中近3%打工仔獲2,000元或以上開工利市。

在24個行業中，33%在電訊業工作的受訪者表示，獲得2,000元或以上開工利市，其次是保健／美容／健身業，逾16%在受訪者獲2,000元以上；第三是銀行／保險／證券／金融業，超過25%獲1,000元以上；約12%獲2,000元以上開工利市。

銀行／保險／證券／金融業，超過25%獲1,000元以上開工利市。（資料圖片）

最少開工利市的行業為教育／培訓，75%在該行業工作的受訪者沒有開工利市，另外，媒體／出版（近17%）、人力資源管理／諮詢（逾14%）及慈善機構／非政府組織／社會服務（逾14%）沒有開工利市。

地區方面，中西區（24.33%）、元朗區（20%）及觀塘區（11.76%）上班的受訪者，獲1,000元以上開市利市的百分比最高；相反18區中，大埔區、西貢區及荃灣區的受訪者，最多人沒有收到開工利市，百分比分別為100%、33.33%及25%。

至於其他的農曆新年福利，過半數企業（56.05%）都沒有為員工提供其他農曆新年福利，不過有近16%的受訪者表示其公司有在農曆新年期間出雙糧，另外有接近10%的受訪者獲得額外新年假期。另外，值得一提的是有公司會為員工送上主題樂園入場券，作為新年禮物。

是次調查分別收集了共224份問卷，分別來自24個行業。