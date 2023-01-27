打工仔憂外國老闆不派「開工利市」！網反讚鬼佬好豪爽:收過4位數

農曆新年假期完結，打工仔們又是時候要開始返工了，不過想到開工日可以𢭃𢭃開工利市，總算可以安撫一下不想返工的內心。作為國際金融中心，香港有不少外資企業和外籍老闆，而派利市是華人的習俗，那外籍老闆又是不是代表不會派開工利市呢？



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開工利市是流行於多個華人地區的傳統農曆新年習俗，在新年假期完結後復工的第一天，僱員可以收到僱主、所屬企業、上司派發的利是，寓意公司和員工也可以在未來一年獲得佳績、生意興隆等。

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最近有打工仔網民發帖，指今年公司擇好了開工吉日為初六，往年上司也會派開工利市予員工，但是現時換了一位外籍上司，雖然聽說對方來了香港很多年，但是「一句廣東話都唔識，平時溝通要用英文」，面對沒有「入鄉隨俗」學習本地語言的外籍上司，於是他就擔心今年開工時不獲發開工利市。

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帖子貼出後網民就安慰樓主不用擔心，不少人更分享過往的打工的經驗，發現外籍老闆往往才是「最應節」的一群，更會穿著整套的財神衣服在公司到處遊走，派利市也十分豪爽，直言「鬼佬利市先最大封」、「我每個鬼佬老細都會派… 而且at least $100」、「鬼佬先正，派美金$100」、「以前有個盧森堡老闆比左$500我」、「我呀姐係香港人唔會派反而老闆係鬼佬就派」。

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其中更有網民表示在多年以前，曾有韓籍老闆豪派$3,000開工利市給自己。不過有網民就籲事主勿想太多，應該調節一下心態，「期望越大失望越大」、「最驚佢知啲唔知啲，入落個白信封俾你」、「有冇都好，繼續做啦」。