滙豐周二放榜　Q4稅前盈利料最多飆近1.3倍　恢復季息成市場焦點

滙豐控股（0005）周二（21日）公布2022年全年業績，市場預期滙豐列賬基準除稅前利潤較2021年同期錄得下跌，中位數跌達7.74%，主要受全球經濟疲弱，以及新冠疫情影響。此外，市場關注滙控管理層會否確認2023年起恢復季度派息，以及股份回購計劃。



分析師認為，受惠於去年加息周期，淨利息收入預期可以抵銷因疫情而收縮的非利息收入，但未知今次業績會否宣布恢復派發季息，若然市場過於憧憬，有可能期望落空，又認為今次全年業績未必會交代太多回購安排。



據《彭博》綜合分析員預測，第四季列帳基準稅前盈利料介乎43.49億至60.40億美元，按年上升63.25%至126.73%。預測中位數為51.56億美元，按年增加93.5%，按季則增長63.83%。

分析員預測滙控全年列帳基準稅前盈利介乎148.49億至235.34億美元。﹙資料圖片﹚

全年稅前利潤中位數近175億美元

全年計，分析員預測滙控全年列帳基準稅前盈利介乎148.49億至235.34億美元，中位數為174.52億美元，按年微跌7.74%。

年內，美國聯儲局持續大手加息，累計加息4.5厘。分析員預測，滙豐全年淨利息收入為309.14億至325.79億美元，中位數319.49億美元；非利息收入介乎180.03億至240.09億美元，中位數199.14億美元。淨息差1.42%至1.49%，中位數1.47%，按年增0.27個百分點。

預期信貸損失方面，大行綜合預測第四季預期信貸損失介乎8.92億王13.18億美元，全年預期信貸損失中位數31.46億美元，而2021年全年則有預期信貸損失撥回9.28億美元。

全年每股派息預計介乎0.25至0.35美元，中位數0.3美元，較2021年全年每股派息0.25美元，增長20%。

去年9月，滙控財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）曾表示，會試圖平衡派息及股份回購，把剩餘資本回饋給股東。

大摩料今年恢復派發季息

大行摩根士丹利預計，滙豐控股2022年列賬基準稅前盈利按年跌7.9%，至174億美元。預測派發末期息21美仙，全年每股派息共30美仙。

大摩預計，滙豐第四季淨利息收入將錄得升幅，按季增長8%，按年增長36%，主要受惠於預期淨利息收益率擴大，以及溫和的貸款增長。非利息收入方面，預期按季跌9%，按年跌1%，因應季節性較弱的貿易總額，及受限制的理財費用。

滙豐在2022年中期業績預告，將會在2023年恢復派發季度股息，但預料恢復季度派息的初期，⾸三季的股息會低於2019年底前每股0.1美元之過往季度股息⽔平。

下半年有望宣布回購計劃

大摩相信，滙豐今年會如中期報告所指的恢復派發季度息，並料今年8月將宣布回購，規模有約10億美元。此外，滙控去年11月公布出售加拿大業務，料出售錄稅前利潤約57億美元。大摩估計，計及出售加拿大業務的回報，在未來13個月滙豐會退還約13%市值予股東。

去年9月，滙控財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）曾表示，會試圖平衡派息及股份回購，把剩餘資本回饋給股東。他提到，集團正考慮明年下半年恢復股票回購。

大摩維持對滙豐「增持」評級，目標價59.8港元。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，滙豐今年全年列帳基準稅前盈利預料錄得按年下跌，但經調整盈利則有所回升。

溫傑：全年經調整盈利有望回升

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，受累於信貸損失（ECL）增加，以及就出售法國零售銀行減值約25億美元，滙豐今年全年列帳基準稅前盈利預料錄得按年下跌，但經調整盈利則有所回升。

溫傑稱，由於2022年全球處於加息周期，聯儲局累計加息4.5厘，帶動滙豐等一眾銀行股增加淨利息收入。即使非利息收入受到疫情等因素影響，但溫傑認為淨利息收入增加可抵消相關負面影響，加上滙豐在年內的成本支出控制有改善，故今年經調整盈利預期錄得回升。

對於派息及回購，溫傑認為恢復派發季息已是預期之內，管理層亦「打開口牌」，但坦言難料何時宣布，「今次定下次？唔肯定」，但若然今年首季仍未公布有關計劃，將會令市場失望。他又指，雖然一年派發兩次抑或四次股息，對於股東回報影響不大，但消息卻會令市場情緒受較大影響。

股價方面，現時滙豐股價高見58元，屬近三年以來的高位。溫傑相信，早有一部分機構投資者看好滙豐在2023年表現亮麗，憧憬派發季息，但認為現價已反映一定利好因素。他認為短期股價仍有回調壓力，但中長期依然強韌。