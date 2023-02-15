高盛料Hibor將回升　維持予恒生沽售評級　予滙豐及中銀「買入」

隨著港美息差擘闊，觸發港元回落至弱方兌換保證，金管局在過去2日更接連承接市場上港元沽盤，預料至周四（16日）時本港銀行體系結餘將降至770億元。高盛於報告內指出，港美息差擘闊主要受到3個原因影響。



報告指出受到季節因素影響，港元拆息（Hibor）在每年首2個月會有偏差，其次是去年最後2個月資金流入情況，延至今年對Hibor有抑制作用。最後是當Hibor或倫敦拆息（Libor）處於相對高水平時，兩者在首季息差會較大，惟隨著時間推移會收窄。

高盛預期今年大型本地銀行淨息差按年提高24個基點，同期1個月Hibor卻提升310個基點。由於本港銀行體系結餘將逐步減少，加上金管局新一輪接錢行動，將推高Hibor，銀行股估值亦會上升。

高盛指出恒生的港元資產負債表敞口最高，對Hibor及淨息差走勢會較敏感，對恒生維持「沽售」評級。對滙豐（0005）及中銀（2388）維持「買入」評級。

1個月Hibor連跌7日

另一方面，1個月Hibor連跌7日，最新報2.1422厘，跌2.125個基點。隔夜息為0.74762厘，跌2.583個基點。3個月拆息最新報3.4225厘，跌0.7個基點，6個月拆息跌0.35個基點至4.01679厘，12個拆息最新報4.67768厘。