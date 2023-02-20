ASIFMA籲政府降股票印花稅率至原來水平　明言加稅對市民並無幫助

據本地傳媒報道，亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）行政總裁羅盛梅建議，政府應將股票印花稅率至少調整至原來的水平（即0.1%），以提升市場流動性及減低投資者成本。她指出增加股票印花稅對普羅大眾並無幫助，更會損害他們的投資回報。



羅盛梅指出調高股票印花稅率等任何推高摩揀成本的做法，對成交額及流動性產生不利影響，並以投行自營交易為例，若交易成本下降自營交易會更活躍。她亦提及該會進行的研究顯示，本港股票交易費用並不便宜，計及營運費用及股票印花稅，香港是亞洲區內交易成本最高的市場之一。

降低印花稅率已成金融業界共同倡議

她指出調高股票印花稅未能對普羅大眾有幫助之餘，更間接要他們「埋單」。曾擔任積金局行政總監的她指出，不少市民的強積金均有投資港股，銀行或金融機構皆不願承擔股票印花稅帶來的額外成本，並會最終將成本轉嫁予市民。設立強積金原意是保障市民退休生活，可是增加股票印花稅猶如對市民直接徵稅，變相對市民退休保障帶來影響。

她進一步指出調低股票印花稅率已成為金融業界共同倡議的議題，惟相信政府仍要有一定勇氣，方可以作出降低股票印花稅率的決定。