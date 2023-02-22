財政預算案｜港交所研惡劣天氣下繼續運作　八號波黑雨或不停市？

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案，其中提到香港交易所探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排等，意味市場日後有機會在八號風球或黑色暴雨等情況下維持運作。



財政司司長陳茂波表示，港交所將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。

早前有報道指，港交所是全球唯一會因為惡劣天氣而休市的主要交易所，通常每年都會發生幾次。紐約、法蘭克福、東京和新德里等城市的證交所能在自然災害等不可預見的事件發生時繼續交易。

在去年9月，一場強颱風襲擊了韓國南部海岸，造成韓國部分地區出現停電和洪澇災害，但韓國市場仍照常開盤。

不限於香港交易所，當出現惡劣天氣並懸掛有關信號時，本港銀行會暫時關閉，無法結算交易。