財政預算案．消費券｜減半派$5000分兩期發放　最快4月先拎$3000

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，電子消費券再成焦點。陳茂波宣布，將會向全港合資格市民及新來港人士派發5000元電子消費券，分兩期派發，即較去年的「派糖」減半，回復至前年水平。至於透過不同入境計劃來港居住或升學人士，則會獲發金額一半即2500元。當局會盡快公布詳情。

今年消費券最快4月領取，首期會率先發放3000元，第二期則會派發餘下2000元。



▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼



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陳茂波指，政府於過去兩年推行了兩輪消費券計劃，分別向超過六百萬名合資格市民發放5000元及10000元電子消費券，社會反應正面。不過，今年考慮了當前經濟、社會民生及政府財政狀況後，今年將派發合共5000元電子消費券。

受惠對象包括合資格的十八歲或以上永久性居民及新來港人士。透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，則會獲發消費券總額一半，即2500元。

陳茂波指，為盡快發放消費券，政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年四月發放首三千元，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放。

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼

