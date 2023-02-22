財政預算案｜赤字超預算1.5倍　料下年度續財赤　連續第5年見紅

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案，其中提到今年赤字高達1,400億元，較原本預算高出1.5倍。政府預計，2023/24年度繼續錄得赤字，將創連續5年財赤。



財政司司長陳茂波表示，去年本港經濟受疫情打擊，同時環球央行大力收緊貨幣政策，嚴重削弱外圍經濟動力，影響本地經濟狀況。

政府的收入不如預期，本財政年度的利得稅收入將較初時估算為低。股市和樓市疲弱，令印花稅收入比預期少，樓市疲弱亦影響地價收入。再加上在去年財政預算案宣布後推出「2022保就業」計劃，以及去年防疫抗疫涉及的大額開支，本財政年度的財政狀況較預期差。

雖然年內政府已適時因應疫情減退而節省部分防疫抗疫的開支，但估計仍將錄得約1,400億元赤字，高於原來預算的約560億元，財政儲備則會下降至約8,200億元的水平。

政府收入修訂預算低15.7%

2022/23年度政府收入的修訂預算為6,038億元，較原來預算低15.7%，即1,121億元，主因是地價和印花稅的收入均較預期少。

由於推出大規模逆周期措施和防疫抗疫涉及龐大開支，2022/23年度政府整體開支的修訂預算為8,096億元，相比之前一年大幅增加16.8%，相對名義本地生產總值的佔比亦上升至28.6%，較原來預算高百分之零點三，即23億元。

政府預計2022/23年度綜合赤字為1,398億元。財政儲備在今年3月底預計為8,173億元。

展望2023/24年度，年度赤字預計為544億元，財政儲備亦將下降至7,629億元，相等於十二個月政府開支。