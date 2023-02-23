財政預算案｜安永歡迎預算案內顯示出平衡方針　紓民困穩經濟

財政司司長陳茂波已於周三（22日）公布新一份財政預算案。安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒指出，根據2023-24年度財政預算案的修訂預算，政府於2022-23財政年度將錄得1,400億元赤字，跟安永所預計的1,350億元赤字接近。



在全球經濟前景持續不明朗，而同時香港逐步走出疫情的背景下，歡迎財政司司長在預算案顯示出的平衡方針，將資源用於紓解民困、穩定經濟，以及維持市民的信心。

為提振市場氣氛及刺激本地消費，政府將繼續推出新一輪消費券。電子消費券將分兩期發放，予每名18歲或以上合資格的香港永久性居民及新來港人士，總金額減少至5,000元。

有鑑於政府當前的財政狀況，認為消費券減額的措施是有益的，在保持適當的財政資源分配平衡的同時，也使其他方面也能得到照顧。相信根據當前情況採取的這項措施，不會對香港的長期財政狀況造成太大負擔。」

李舜兒補充：「此外，政府調整了買賣物業須繳付的從價印花稅之價值範圍。此措施將有利於減輕香港家庭首次置業的負擔，尤其是中小型住宅單位。」

人才和勞動力

李舜兒說：「政府提出了一系列措施，豐富本地人才庫，吸引海外人才投身各行各業，其中包括引入新的『資本投資者入境計劃』。 我們相信隨著香港經濟回升，這些措施將能滿足香港整體人才的需求。」

在BEPS 2.0的第二支柱方面，政府表示將根據國際共識落實15%的全球最低實際稅率，以保障政府的徵稅權及保持稅收制度的競爭力。香港計劃由2025年起，對大型跨國企業集團實施全球最低實際稅率，並落實本地最低補足稅。

據估計，這將為香港每年帶來約150億元的稅收。

開徵24億元額外足球博彩稅

安永金融服務香港稅務主管何耀波說：「鑑於外圍經濟狀況仍然不穩定，和香港經濟需要時間從疫情中復甦，認為政府不調整利得稅和薪俸稅稅率，以及不開徵新稅項是合適的。而預算案建議根據《博彩稅條例》對香港賽馬會徵收每年24億元的『額外足球博彩稅』為期5年，並根據BEPS 2.0的第二支柱引入本地最低補足稅，這將為政府提供新短期和長期的收入來源，以達到收支平衡。」