財政預算案｜陳茂波稱加煙稅冀令市民戒煙　關注組憂助長私煙

新一份財政預算案宣布即時加煙草稅，每支煙加6毫，一包加12元。長遠煙草政策關注組召集人盧啟律今（23日）在電台節目表示，加幅令目前香煙售價非常貴，經濟不景情況下令「煙民好慘」，又稱上月向逾千名煙民進行調查，8成人稱加稅會轉食私煙，憂私煙問題惡化。



財政司司長陳茂波今早亦在電台節目解釋加煙稅措施，重申加稅非增加庫房收入，而是希望透過加稅令市民戒煙。



▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



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盧啟律表示，每包加12元後，一包煙大概售70多元，形容是「非常貴」。他稱上月訪問逾千名煙民，有8成受訪者指若加煙稅會挺而走險，轉食來歷不明的私煙，變相助黑市香煙。他指當局推戒煙計劃經常參考新西蘭做法，惟新西蘭在煙稅加至飽和後，決定規管新煙草產品以做替代品，反而香港未有在該方面參考外國做法。

被批不聽煙民意見「離地」

他又說，香港今年才走出疫情慢慢復常，經濟亦未重新起飛，現時加煙稅並不適當，批評政府在做控煙工作從來不聽吸煙者意見，較為「離地」。

▼2月22日 陳茂波公布財政預算案重點▼



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市民「烽煙」：有權有勢就食得煙飲得酒？

另外，有市民致電電台批評加煙稅措施，更即場反問財政司司長陳茂波，「係咪有權有勢就食得煙飲得酒？」又質疑為何只加煙稅，相反往年取消的酒稅卻不恢復徵稅。

陳茂波回應指，當時取消酒稅成功推動產業，成效頗佳，亦對經濟有幫助；今次加煙稅並非為增加庫房收入，因研究指加煙稅是較有效減吸煙措施，希望透過控煙保障煙民及吸二手煙市民健康，故聽從醫務衞生局建議，增加香煙稅。

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