財政預算案︱馬會指額外博彩稅影響慈善撥款　NGO憂營運難須節流

財政司司長陳茂波在新一份財政預算案宣布向馬會每年徵收額外24億元「額外足球博彩稅」，為期5年。音樂兒童基金會有限公司創辦人及行政總監龐秋雁擔心，「額外足球博彩稅」會影響馬會慈善事業，令受助NGO營運變得更困難，漣漪效應下更或需減少服務對象以節流，亦有機會影響服務質素，最終影響基層市民及學生。



▼財政預算案．每年徵收額外24億元「額外足球博彩稅」▼



龐秋雁表示不少非政府組織（NGO）依靠馬會支援才能營運，擔心增加額外稅款會影響馬會慈善事業，令NGO營運變得更困難。她以音樂兒童基金會為例，現時向700至800個家庭提供服務，馬會資助佔了支出六至七成，基本上是支撐起組織的營運，認為每年徵收額外「額外足球博彩稅」不單影響到馬會：「政府有無為NGO諗過？」

龐秋雁（右）擔心到馬會的慈善事業會因而受丁影響，令NGO營運變得困難。（資料圖片）

龐續指，雖然政府亦有不同政策為NGO提供支援，但通常都欠彈性，要符合很多條件才可申請，申請程序亦很繁複，可能會有限額，相反馬會的申請條件更為彈性：「政府好具體，有指標要你達到，馬會就你提出個目標畀佢，就算天馬行空，但都有機會。」她認為政府難以取代馬會對NGO的重要性。

陳茂波雖然指要求馬會慈善事業不能減少，龐秋雁認為比率上或會一樣，但收入減少後實際數字不可能仍然會一樣，而漣漪效應下更會影響到NGO的營運，資源減少下或需要減少服務對象來節流，亦有機會會影響到服務的質素，影響到基層市民及學生。

▼2月22日 財政預算案重點▼

