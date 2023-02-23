阿里上季經調整淨利潤500億元人民幣　優預期　美股盤前飆5.5%

阿里（9988）公布截至去年12月底止第3財季業績，經調整淨利潤為499.32億元（人民幣‧下同），按年升11.89%，表現優預期；列賬純利為468.15億元，增長69.05%。

公司又指出，上季收入按年升2%至2,477.56億元。

受到業績優於預期帶動，阿里美股盤前揚5.5%。

季內斥回購33億美元

公司指出，季內經營利潤為350.31億元，按年增加396%至279.63億元，主要由於數字媒體及娛樂分部相關商譽減值減少224.27億元。經調整除稅﹑息及攤銷前溢利（EBITA）為520.48億元，增長16%。

公司表示，上季回購了4,540萬股ADR，價值約33億美元。目前授權下，尚有213億美元回購額度，有效期至2025年3月。

就各業務表現，中國商業業務收入為1,699.86億元，經調整EBITA為586.27億元，國際商業業務收入為194.65億元，經調整LBITA為7.63億元，本地生活服務收入為131.64億元，經調整LBITA為31.37億元。菜鳥收入為165.53億元，經調整LBITA為1,200萬元，雲業務收入為201.79億元，經調整EBITA為3.56億元。數字媒體及娛樂收入為75.86億元，經調整LBITA為2,500萬元，創新業務及其他收入為8.23億元，經調整LBITA為12.35億元。

張勇料消費者信心續恢復

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇說：「儘管需求減弱，以及供應鏈和物流受到新冠肺炎疫情措施變化的一定影響，我們仍取得穩健的季度業績。展望未來，我們預期消費者信心和經濟活動將持續恢復。我們將繼續在競爭環境中專注為客戶帶來增長，並為股東創造可持續的長期價值。」