投資須看重股票基本面　大趨勢亦不可忽略｜伍禮賢

近日美國債息回升及人民幣走弱，反映資金對美加息及地緣政治關係影響憂慮重新上升。加上港股處於大型藍籌股業績集中期，雖然滙豐（0005）、百度（9888）、阿里巴巴（9988）等業績數據表現佳，但個別股份股價只有短線表現，加上創科（0669）日前受沽空機構狙擊，亦導致投資者未敢過於進取，市場觀望情緒濃厚，成交相對低迷之下未能有助港股止跌回升。

港股維持弱勢，恒指從22700點調整以來所形成的下降軌道未出現明顯改變，周五指數反覆考驗20000點關口支持。由於香港藍籌股暫時業績表現對辦，預期市場審慎情緒一旦好轉，港股有望再度走穩回升。

在市況暫時未有太大喜色之下，筆者希望透過例子分析，買股票除了需要留意個股基本面狀況外，看重行業的趨勢更重要。小米創辦人雷軍曾說過「站在風口上，豬都會飛」，個中亦部分體現這個道理。而筆者希望透過分析的例子，為長飛光纖光纜（6869）。

長飛光纖上市後行業歷數個明顯周期

長飛光纖自2014年上市以來，曾一直受到市場較高關注，主因2014至2018年期間內地固定寬帶網絡的大規模建設，以及內地3G向4G過渡過程中，對移動網絡建設的規模需求，帶動光纖光纜行業的需求快速上升，而長飛光纖亦在這個過程中受惠。根據集團2018年年報資料，其2014至2018年期間的收入及淨利潤分別錄得按年增長19.3%及32.3%。

惟從2019年開始，國內外光纖光纜市場需求突變，新一輪5G建設周期滯後於產品的供應增量，導致產品價值出現快速向下，長飛光纖的業績亦出現快速下降。而2020年雖然產品需求回升，但是產品價格仍處於低位，加上集團總部在武漢，受疫情影響導致集團業績仍維持在下跌周期。

直至從2021至今，長飛光纖進入新一輪增長期。本輪增長期主要受到近年內地加速推進5G建設、寬頻更新換代以及東數西算等項目帶動。2021年集團錄得業績增長34%，而集團在上月公佈盈喜數據中預期2022年盈利將進一步錄得55%至69%增長幅度。回顧2022年，內地5G基佔新增88.7萬個，累計數量達231.2萬個。預期內地5G基站建設在2023年仍將錄得平穩增長，但增速或較2022年有所放緩，這對長飛光纖未來業績提供了平穩的基礎支持。同時，近段時間AI人工智能概念熾熱，預期相關行業發展亦將帶動光纖設備需求。

借住以上例子的分析，筆者認為，有時若對大勢有所判斷，往往較個股的基本面更為重要。短周期（一年內）而言，筆者認為內需、中資航空股、中資金融股的行業景氣度具向上趨勢，長周期（一年以上）而言，潔淨能源、人工智能及大數據應用亦是值得留意的方向。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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