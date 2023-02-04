大市回落　留意內銀正合時　偏好四大行｜伍禮賢

農曆年後港股升至22700點水平後出現回調，始終若然從14597點反彈計算，港股已累計反彈超過8000點。同時，恒指周五收市失守20日移動平均線，此為指數去年見底以來首次收盤低於此移動均線，或反映市場短期調整態勢仍未結束。從前段時間港股累計反彈幅度來看，按照黃金比例0.236的回落幅度來看，恒指下一個支持位，有機會出現在本輪頂部向下回落約1,900點附近，即大概20800點。

雖然近段時間市況回落，但細心投資者有機會發覺，部分行業或概念板塊的走勢完全不受港股下跌所影響。較為明顯的包括有中資電訊股（中國移動（0941）、中國電信（0728）、中國聯通（0762））、本地電訊股（香港電訊（6823）、和記電訊（0215））及收息股（領展（0823）、電能實業（0006））等。如果單一板塊分析，似乎沒有特別的消息支持這些股份股價向上。但如果放在一起分析，這個板塊、股份均具有一個明顯的共性，就是具備較高的股息收益率。正如前期對2023年作出展望時所提，去年美國加息步伐快、債息收益率抽升，導致高息股吸引力大減。但隨著今年情況逆轉，市場將重新捕捉去年被錯殺的高息股。換言之，高息股今年的股息收益率將出現下跌，亦即股價向上。

內銀股亦有機會獲資金追逐

在目前行業中，有一個高息行業預期仍有機會受到資金繼續追逐，此為內銀股。內銀股在2022年曾經出現較長的股價低迷期，內地經濟放緩，疊加內房危機不斷，均成為投資者對內銀資產質素變差的憂慮因素。惟現時市場普遍預期2023年內地GDP增長有望達5%或以上。至於內房行業，預期內地持續對內房帶來政策支持下，內房雖然仍需較長時間走出低迷期，但在流動性方面未必較2022年差。這局面對內銀而言，或算平穩之年。

在股份選取方面，始終投資者對內銀整體板塊仍會著重資產質素的安全性，因此筆者更偏好於四大內銀股份的投資，當中又涉及兩個方向。第一，若然長線收息角度，投資者不妨留意股息收益率較高的中國銀行（3988），預期股息收益率有望達至9厘；第二，對於盈利能力較強的內銀作出留意，以淨利息來看建設銀行（0939）截止在去年第三季度的淨息差高於其他三大行，此亦可以作為留意的一個方向。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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