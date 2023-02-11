ChatGPT概念突成投資者焦點　風險因素不可不察｜伍禮賢

本周港股出現持續調整，中美關係緊張再度成為拖累市場表現因素。雖然恒指周四曾出現從低位反抽近500點，惟周五市況再度走低，以收市點數位計算，恒指收市創本輪調整以來新低，或意味著港股短期調整仍未結束。

本周最受關注板塊莫過於ChatGPT等AI概念股份，前期包括百度（9888）、美圖（1357）等股份急升後，不少其他新經濟股份亦披露涉及相關概念的內容，包括小米（1810）、阿里巴巴（9988）等等。

ChatGPT這個AI聊天機械人於去年底推出，並迅速在全球引發廣泛探討，該模型透過AI語言，針對用戶提出的問題回應，即時「消化」網上的大量數據，進行分析及判斷，並能夠以多國語言詳細回答，而且能夠進行連續的交談，意味可以進行人與系統聊天，對於蘋果公司的Siri只是單純回答問題，ChatGPT更能夠掌握各個專業領域的知識。

ChatGPT為用家提供精確和具價值的資訊，綜合新聞所述， ChatGPT能夠寫詩、寫文、作曲、生成程式、回答歷史及政經大事、員工考核報告及完成大學考試等，甚至有美國眾議院議員的講稿由ChatGPT生成，不過其缺點是，提供的資訊僅更新至2021年，即無法將最新、最實時的資訊給予用家，而且有時會寫出看來合理、但不完全正確的答案，多家海外知名學術期刊及出版機構，更明確禁止將ChatGPT列為合著者，及不允許在論文中使用ChatGPT所生成的文本。

反映AI發展更上一層樓

ChatGPT的出現意味AI的發展更上一層樓，料將推動行業迎來更大的市場規模，市場亦有看法認為ChatGPT將可以取代傳統搜尋引擎，不過目前來看，ChatGPT無法完全取代傳統搜尋引擎，畢竟其資訊更新不及時，但相信可以有助傳統搜尋引擎優化問題與答案的匹配精准度。

相關概念股近期見波動，百度正式公佈其類ChatGPT項目被稱為Ernie Bot，將在3月份完成內部測試，然後公開發佈，消息帶動該股見逾1年新高，A股相關概念股更出現連日的漲停潮，不過近日已見回落。因此投資者需要留意，在投資該主題前應先全面瞭解其特點和風險，因為相關公司所涉及的風險可能包括，網絡安全、大量研發投入、科技的快速更迭、監管及和資料保護等，從而影響公司前景，短線股價或會繼續波動。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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