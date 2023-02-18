保誠與友邦　從3大方向作比較兩者投資價值｜伍禮賢

英國保誠（2378）與友邦保險（1299）均屬於在本港上市的外資保險企業，兩者其實在港股市場已經存在較長的歷史，其中保誠在2010年5月上市，而友邦則在同年10月份上市。過去一段長時間，市場對友邦的關注度較保誠更之為高，最大原因在於友邦上市屬於IPO上市，而保誠上市時屬於介紹上市，沒有進行新資金集資，導致港股流通性較低，市場關注度亦相對較低。但隨著保誠在2021年發行新股集資，現時市場對其關注度亦逐步提升，並將其與友邦作參考比較。

業務相似性高

從業務來看，友邦的業績集中在亞洲市場，以去年上半年為例，友邦年化新保費收入最大的五大地區分別為內地、香港、泰國、新加坡及馬來西亞。從近年的發展形勢來看，內地及香港一直是友邦的兩大業績增長引擎。但由於受到疫情的因素，這兩個引擎過去均在不同程度受到影響；至於內地及香港以外的其他地區，總體發展平穩。

而保誠近年在業務上有較大的變化，集團在2021年完成分拆美國Jackson的業務。在分拆前的2020財年，Jackson經調整後經營溢利佔保誠經調整後總經營溢利接近一半。而經過分拆後，保誠的業務已經跟友邦具很大的近似度，同以去年上半年為例，保誠年度保費銷售額的前五大地區分別為內地（中信保誠人壽）、香港、印尼、馬來西亞及新加坡。因此，從業務發展來看，友邦及保誠較為相近，亦同以內地及香港作為業務增長的核心。

細微之處見比較

正是由於內地及香港對兩者的影響較大，因此市場現時對友邦及保誠在兩地通關後業務的復甦均具較大憧憬。儘管如此，筆者認為兩者仍有一定的差異性。

首先，在疫情之前（2019年上半年），香港業務（以年化保費收入計算）在友邦跟保誠的佔比分別為49.2%及42%，而截止去年上半年，這個數字分別下跌至15.9%及10.3%。也就是說通關之後，純粹從數字的復甦空間來看，兩者接近，但是友邦略勝一籌。

第二，在內地業務比較方面，保誠從2019年上半年的保費收入從2.7億英鎊，大幅增長至去年上半年的5.1億美元，業務佔比亦從13.7%上升至22.9%；而友邦保險在這期間的內地保費從7.5億美元增長至8.4億美元，佔比亦僅從27.1%增至30.1%。可見，保誠近年在內地的業務增長速度明顯要高於友邦。

第三，在2019年上半年，保誠撇除美國業務計算，亞洲的保費收入為19.78億英鎊，而去年上半年為22.1億美元，按照現時匯率計算，疫情對其影響的跌幅為6.7%；而友邦則由34.4億美元跌至27.8億美元，跌幅為19.3%，同時亦被保誠追近了兩者的差距。

從上述比較分析，保誠相對友邦而言，還是較具自身的吸引力及投資價值。現時市場給予保誠的估值明顯較友邦有折讓，相信未來隨著更多投資者對兩者作出對比之下，這個估值差距有機會逐步出現縮小，投資者不妨留意。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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