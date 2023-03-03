泰加：前主席饋贈阿聯酋保險公司　以滿足上市規則下之營運規定

泰加保險（6161）去年因涉違規及管治缺失，被保險業監管局接管調查，其後更提出清盤呈請。

公司指，鑒於泰加子公司已根據於去年10月5日發出之清盤令進行清盤，且鑒於達成復牌指引所載規定之期限即將屆滿，董事會已提前致函本公司各主要股東，尋求彼等協助及支持本公司達成上市規則第13.24條項下之充足營運規定。

董事會指，獲吳宇（本公司前主席兼主要股東）回覆告知，彼願意且有能力隨時提供各種支持，包括但不限於促使將一間阿聯酋保險公司的全部所有權免費饋贈予公司，協助本公司擴展至海外保險市場，從而幫助渡過難關。

經進一步討論後，於今年3月2日，公司與吳博士協定，於完成必要的當地登記程序後，將該阿聯酋保險公司以饋贈方式注入集團。

該阿聯酋保險公司於去年7月在阿聯酋沙迦自貿區成立為有限公司。其獲許可從事一系列保險活動，包括人壽保險、非人壽保險、再保險、風險及損害評估以及保險代理及經紀。該阿聯酋保險公司自其成立以來及直至公告日期並無開展任何業務。據其編製截至去年底的未經審核管理賬目，該阿聯酋保險公司的資產淨值為約40,000阿聯迪拉姆（相當於約84,000港元）。

泰加保險認為，注入新業務是集團在海外保險市場建立地位的第一步，符合集團追求全球業務多元化的策略，並將提升股東的可持續性及長期回報，且不會對集團造成任何財務負擔。

泰加保險又稱，港府近期大力推動香港與中東地區的業務聯繫，公司相信注入新業務將與有關政府舉措相呼應，可為香港與中東國家在保險業的進一步深入合作鋪路。此外，上述注資體現吳宇作為主要股東對集團長遠發展的認可、信心及支持。