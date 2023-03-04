內地經濟增長若要達5%以上　工業生產及消費成動力｜伍禮賢

過去一周港股在下半周強勁反抽之下，全周累計反彈超過2%。大市從低位回升主要受到內地2月份製造業採購經理人指數（PMI）大幅優於預期所致。事實上，內地每個月份均會公佈不同的經濟數據，包括各種消費價格指數、失業率、固定資產投資、進出口貿易等等，但為何本輪製造業PMI數據的影響力特別強勁？原因只有一個，就是現代工業在內地經濟中已經具有舉足輕重的地位。

工業為經濟增長最核心動力

工業應用在內地經濟體量中佔重要地位，以2013至2022的最近十年計算，工業年均增加值對內地總體GDP增長的拉動作用超過三成，達到33%的佔比。其次為批發及零售銷售佔9.7%，農林漁牧業佔7.9%及金融業7.8%。可見工業在促進經濟增長方面具其他領域不可替代的地位，而今年內地總體經濟增長要達5%或以上，工業企業的復甦增長將產生關鍵性影響。

此外，我們可以從內地整體工業的幾方面細化數據，可以預期今年內地工業將出現明顯回升勢頭。首先，從去年工業總體運行情況來看，嚴格的防疫政策對工業用人的數目產生影響，導致工人數量偏離往年的增長趨勢，這個在去年下半年特別明顯，其中7月、8月及10月均出現按月下跌的情況。而從去年11月份、12月份開始，相關情況已率先出現舒緩的趨勢。同時，截止去年12月份，內地工業運營利潤的月度按年跌幅在去年底時間開始有所趨緩，而今年開局之初，工業活躍度出現明顯加速上行趨勢，反映在1月份新訂單指數及從業人員指數亦出現快速回升。

根據彭博資訊數據，MSCI中國工業股指數未來兩年的每股盈利有望分別錄得按年增長16.3%及7%，反映行業盈利從後疫情中延續增長趨勢。

消費為內循環經濟重要助力

剛才提及，批發及零售銷售在過去10年對經濟增長的拉動作用僅次於工業，反映消費對內地經濟作用亦不可或缺。

今年內地放寬防疫措施後，未來刺激內需將成為拉動經濟增長其中一個重要著力點。而經歷去年疫情影響後，內地消費股普遍盈利受到影響，帶動股價方面累積了較為明顯的下跌幅度。但市場預期2023、2024兩年，在內地政策帶動下，消費股的盈利水平將出現強勁反彈，此有機會帶動板塊股價具向上的潛力空間。根據彭博資訊數據，MSCI中國非必需消費指數未來兩年的每股盈利有望分別錄得按年增長55.8%及31.5%，從而為行業基本面帶來正面支持。

另一方面，內地持續採取較為寬鬆的貨幣政策，為經濟在未來的復甦提供良好的環境。在流通性持續改善的情況下，可望提高內地居民在消費方面的支出信心。根據筆者所做的回溯測試，內地貨幣的流通性增加，有利於內地消費景氣度的提升。但這種提升的效果並非同時產生。貨幣的流通性的增加，對消費景氣度的提升大約有18個月的延後。而本輪內地新一輪貨幣流通的上升開始於2021年上半年，此或反映消費水平的拉動作用正處於開始階段。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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