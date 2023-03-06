TVB兩日曾累升100%　單日成交創近8年高　分析指升幅誇張投機味濃

電視廣播（0511，TVB）繼上周五出現異動大升五成後，今日（6日）接續強勢，盤中一度大升逾三成，高見8元，並創下2021年5月以來新高。消息面上，TVB近日與淘寶達成協議，但另一邊廂卻面對小股東組成聯盟申請召開EGM。



TVB股價短短兩日一度累升一倍，有分析師警告，升幅過於誇張，投機意味濃厚，現在不宜入市。



電視廣播上周三（1日）宣布，透過附屬上海翡翠東方傳播（TVBC）與淘寶達成合作意向，雙方將於年內共同發展超過48場電子商貿直播，此合作預計為公司帶來千萬港元收益。而TVB在淘寶直播的官方賬號「TVB識貨」已經低調上線。

消息公布後，周四（2日）股價並未見異動，在全日成交只有約21.53萬元，微升1.58%，收報3.86元。

不過，TVB在周五盤中開始出現異動，當日平開後，資金逐漸流入該股，升幅持續擴大，最終全日升超51.5%，以全日高位5.85元收市。成交額由周四約20萬元左右，急增至6,145萬元。市值則由16.9億元，大幅增至25.6億元。

周末過後，TVB的炒作似乎未完，高開6%，升幅一度擴大至三成，最高見8元，創2021年5月以來新高，兩日累升超過1倍。惟日內獲利盤湧現，尾市升幅收窄，收報6.41元，全日升約9%。

成交方面，TVB周一成交金額高達2.82億元，創2015年4月以來最多，而當時股價高達30元以上。而今日的換手比率達9.12%，若單計在中央結算系統登記的3.2億股，換手比率超過12%。

大台小股東大聯盟難有影響

近期市場上傳出兩宗與相關TVB的消息。其一是TVB近日與淘寶達成協議，其二小股東組成「大台小股東大聯盟」發公開信力數七大過失，最終更聲言已獲得超過5%的TVB股東支持，即將提出召開特別股東大會（EGM）。

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，「大聯盟」對TVB業務上提出意見，但未見到有實質證據證實TVB在營運上出現問題，目前尚未能斷言EGM能否成功召開，但認為不會對TVB整體業務營運有很大影響。

他補充，「大聯盟」今年2月發表公開信時，當時TVB股價未有明顯波動，可見這兩日的大升未必與小股東擬召開EGM的消息所致。

三名召集人盧俊傑（圖左）﹑高瀚（圖右）及童煒晉（以視像形式參加）出席記者會，召集人對TVB前景感憂慮。（盧翊銘攝）

電商連年虧損 與淘寶合作千萬收入杯水車薪

至於有關與淘寶達成合作的消息，公司指預期有關合作能為公司帶來千萬港元收益。根據2022年中期業績，電子商貿業務佔收入4.61億元，佔集團收入25%，EBITDA卻錄得虧損4,100萬元。伍禮賢認為，與淘寶合作所得千萬元收入，根本不足以轉虧為盈。

伍分析指，市場的關注點在於TVB過去幾年沒有新元素加入，只依靠傳統業務收入，但因疫情影響下，成績未如理想。然而，與淘寶合作的消息上，由於淘寶在內地擁有龐大的市場份額及客流量，市場或對此有所憧憬，故導致兩日股價飆升。

伍禮賢︰投機意味濃厚 現在不宜入市

電視廣播短短兩日股價一度升超1倍，伍禮賢直言「有啲誇張，升過咗龍。」從基本面分析，TVB近年來一直處於虧損狀態，難以用估值去衡量，更何況千萬元收入的合作不足以扭轉整體虧損情況，故認為當前股價有投機意味，不建議投資者高追，風險頗大。

伍禮賢更提到，電視廣播最大的收入來源在於香港電視廣播業務，2022年上半年收入為5.96億元，但EBIDTA卻錄虧損2.1億元。當中，電子商貿業務收入4.61億元，佔集團收入25%。伍禮賢稱，除非電商業務有龐大的收入增長，否則不能單靠以電商為整個集團扭虧，相信最終還看如何專注發展電視廣播業務才能轉虧為盈。

大正資本基金創辦人兼投資總監陳惠仁去年3月接受《香港01》專訪時形容，TVB是一個「跌傷咗嘅品牌」，但認為公司有願景，是一項有價值的投資，「好股票可以長揸。」

港資基金揸貨 大成交背後有「大茶飯」？

在消息面以外，電視廣播今日出現大成交異動，換手率超過12%。

上周五，港資基金大正資本公布，基金持有TVB股份接近5%水平，位列五大股東之一。以發行股本4.38億股計，估計大正資本持有近2,190萬股。

大正資本指，以當日收市價5.85元，保守估計投資帳面已賺逾4,000萬元。按此粗算估計，大正資本持股平均成本約每股4元，總成本約8,760萬元。

無獨有偶，TVB周一開市早段升幅迅速拉開至三成以上，高見8元水平，幾乎是大正資本持股成本「翻一番」，利潤相當豐厚。

根據《證券及期貨條例》第XV部，持有上市公司5%或以上任何帶有投票權的股份類別的權益的個人及公司，必須披露其在該上市公司帶有投票權的股份的權益及淡倉。由於大正資本聲稱持有TVB股份接近5%水平，故無須申報，投資者亦無法在聯交所系統核實。