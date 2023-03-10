保監局﹕上季本港壽險銷售按年跌近49%至227億元

保監局公布去年香港保險業臨時統計數字，去年第4季壽險銷售跌幅進一步擴大，不包括退休計劃長期業務新造保單保費為227.1億元，按年跌48.78%，為2013年首季以來最少，較去年第3季跌幅擴大21.48個百分點，按季比較下跌25.58個百分點。



總結全年壽險新造保費銷售則按年跌19.1%，較首3季跌幅擴大10.7個百分點。

第4季主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，新造保單保費為195.94億元，按年48.78%，投資相連業務的新造保單保費則按年下跌65.82%至30.4億元。總結2022年非投連險新造保費按年下跌11.9%至1,194.8億元，投連險則跌51.6%至148.99億元。

來自內地訪客新造保費在去年第4季按年升4倍至10.64億元，按年則增1.3倍，是香港與內地封關，2020年第二季以來單季新高，不過仍和疫情初爆發2020年第一季的54.01億元有一段距離。全年則按年升至2倍至20.66億元。

去年全年本港壽險保費收入總額為4,914億元，按年跌9.1%，個人人壽及年金（非投資相連）業務保費收入為4,126億元，按年跌7.6%，投資相連業務保費收入下跌36.5%至283億元。

保監局又指出，去年給付保單持有人的申索和利益總金額為2978億，下跌3%。