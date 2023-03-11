電視媒體股成焦點　各上市公司業務特色一文看清｜伍禮賢

港股過去一周反覆向下，恆指周二短暫上試21000點水平後連續錄得跌勢，一周累計跌過千點，同時失守20000點大關及250天移動均線。外圍因素成為本輪調整最大誘因，聯儲局鷹派言論加深市場對加息前景憂慮，同時在美上市的硅谷銀行出現流動性危機，亦令投資者擔心金融業未來前景。

至於港股市場過去一周最受觸目的板塊，應非電視股莫屬。包括電視廣播（0511）、有線寬頻（1097）、亞洲電視（0707）、香港科技探索（1137）等在內的多隻股份股價出現大起大落，連帶邵氏兄弟（0953）、英皇文化產業（0491）、橙天嘉禾（1132）等影視概念股亦現股價波動。

上述股份走勢異動，相信最大的原因是近期包括電視廣播、香港探索科技等均公佈了直播購物的發展計劃，從而導致市場對未來這方面業務的憧憬。那麼這個業務會否成為未來行業的發展趨勢？我們不妨對現有幾隻與本地電視業務相關股份的業務作出梳理，以供讀者參考。

電視廣播有限公司為香港最大的免費電視廣播機構，同時亦在香港開展串流平台、電子商貿，以及在內地發展節目製作、串流及數碼平台等服務，旗下包括「TVB」、「myTV SUPER」、「鄰住買」、「士多」、「Big Big Shop」等品牌。參照2021年年報資料，本地電視、串流、電子商貿收入佔比分別為42%、13%及8%，內地業務收入則佔23%。電視廣播剛剛完成了第一場在淘寶六小時的直播，錄得銷售金額2,350萬元。這個產品銷售金額，需要扣除銷售成本，再按分成才計算入電視廣播的收入之中。按照以往帶貨直播的行業數據，首場直播對TVB的收入貢獻約為數百萬元的級別。而按2021財年TVB總體收入29億元的規模來看，料短期貢獻佔比不算太明顯。

有線寬頻通訊有限公司在香港提供媒體（包括收費電視及免費電視）服務，旗下包括「HOY資訊台」、「HOY TV」、「香港國際財經台」等品牌，另外電訊服務亦是其重要業務組成部分。根據集團2021年年報資料，有線寬頻的年度收入接近9.9億港元，其中媒體收入佔比分別為58%，達5.7億港元。惟有線寬頻剛剛在2月份宣佈向政府交還收費電視牌照，未來在電視廣播業務方面將主要以提供免費電視服務為主。預期未來其在數碼資產、電訊方面的收入比例將會上升。

去年ViuTV節目巡禮，全民造星IV一眾成員都有出席，當中包括現疫八位COLLAR成員。

亞洲電視控股有限公司的業務亦涉及媒體傳播，過去曾提供收費電視和免費電視服務。但隨著其免費電視牌照在2016年4月屆滿，亞洲電視目前只保留網絡電視服務，旗下主要包括「ATV亞洲電視」等品牌。集團2021財年娛樂及媒體的業務收益約為6,700萬港元。

香港科技探索原名為香港電視，過往曾申請免費電視牌照，後來撤回，並交回其行動電視牌照，現時公司業務以在本港開展香港電子商貿為主，旗下主要包括「HKTVmall」等品牌。香港科技探索已經公佈了2022年度業績，其主要收入來源自香港電子商貿業務，以及科技業務及新項目。

另一開展電視業務相關上市企業為電訊盈科有限公司（0008），旗下運營免費電視「ViuTV」，並經透過香港電訊（6823）營運收費電視「Now TV」。電訊盈科已經公佈2022年全年業績，其中免費電視及相關業務收益為9.1億元，至於收費電視收入已被納入香港電訊分部收益，而按照2020年之前，未被納入香港電訊分部收益來看，當年「Now TV」全年收益為18.65億港元。另一方面，電訊盈科本身收益規模較大，去年全年為360.65億港元，因此相關電視業務收益雖然數額較大，但佔比相對較低。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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