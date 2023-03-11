SVB｜內地合資浦發矽谷銀行﹕擁獨立資產負債表　按法律穩健經營

美國矽谷銀行（SVB）遭到監管機構接管，其在內地的合資銀行浦發矽谷銀行指出，擁有規範的公司治理架構，及獨立經營的資產負債表。

浦發矽谷銀行指出，作出內地首家科技銀行致力於服務中國科創銀行，始終按照內地法律法規範疇穩健經營。該行指出銀行於2012年8月，為一家在內地註冊的法人銀行。

矽谷銀行與上海浦東發展銀行合資建立浦發矽谷銀行，分別持有50%的股權。