SVB｜內地合資浦發矽谷銀行﹕擁獨立資產負債表 按法律穩健經營
撰文：張偉倫
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美國矽谷銀行（SVB）遭到監管機構接管，其在內地的合資銀行浦發矽谷銀行指出，擁有規範的公司治理架構，及獨立經營的資產負債表。
浦發矽谷銀行指出，作出內地首家科技銀行致力於服務中國科創銀行，始終按照內地法律法規範疇穩健經營。該行指出銀行於2012年8月，為一家在內地註冊的法人銀行。
矽谷銀行與上海浦東發展銀行合資建立浦發矽谷銀行，分別持有50%的股權。
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美國矽谷銀行是甚麼來頭？
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）（SVB）是一家美國大型商業銀行，總部位於加利福尼亞州聖克拉拉。該行是矽谷本地存款最多的銀行。
矽谷銀行最近到底發生了甚麼事？
矽谷銀行的母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）在今年3月9日暴露鉅額虧損，其後更增資失敗。3月10日，美國監管機構關閉矽谷銀行，並由美國聯邦存款保險公司接管銀行存款，成為美國金融史上第二大銀行倒閉事件。