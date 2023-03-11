SVB︱矽谷銀行倒閉骨牌效應燒向科技界　CEO狂打電話：最糟18小時

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）3月10日被美國金融監管部門接管，是2008年金融危機以來當地最大宗銀行倒閉事件。這間外媒指是「初創科技公司最喜愛」的銀行倒下後，多間科技公司隨即成為苦主，也有公司行政總裁表示狂打電話找銀行代表，是「人生最壞18小時」。



科技界成為「重災區」，原因與矽谷銀行的業務特色有關，據美媒Grid所述，SVB是一家不同尋常、專注於初創科企的銀行，在傳統保守銀行有疑慮的時候，SVB更願意與初創公司合作，甚至根據官方網站，它為近一半獲美國風險投資支持的初創公司提供銀行服務，在 2022年上市、獲美國風險投資支持的科技和醫療保健公司中，44%是SVB的客戶。

Roku 26%現金存SVB

當矽谷銀行倒下，初創科技公司也首當其衝，其中上市的串流設備公司Roku公布有多達26%現金或相當於現金的儲備、即4.87億美元（約38億港元）存放於SVB，公司指出，在SVB的存款大部份沒有買保險，目前還不知道能夠收回多少現金存款。

根據聯邦存款保險公司（FDIC）制度，只會保障多達25萬美元（約195萬）的存款。

線上遊戲平台Roblox則有約5%現金存放於SVB，即約1.5億美元（11.7億港元），幸指事件不會影響公司營運。此外還有多家上市企業也表明「苦主」身份，包括生物科技公司Sangamo Therapeutics、太空企業Rocket Lab、半導體公司Ambarella等。

CEO狂打電話

透過網絡提供健康服務的波士頓企業FarmboxRx，行政總裁蒂爾納（Ashley Tyrner）表示有至少1000萬美元（7800萬港元）存放於SVB，她一直瘋狂地打電話給銀行代表，「這是我人生中最糟糕的18小時」。