SVB爆煲波及幣圈　USDC脫鉤近一成　Coinbase周末暫停兑換

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank；SVB）周五遭美國金融監管部門接管，是自2008年全球金融危機以來，當地最大宗銀行倒閉事件。風波似乎蔓延至幣圈，穩定幣 USDC 的發行商 Circle 亦是矽谷銀行客戶之一。受影件影響，第二大美元穩定幣 USDC 當前脫鉤近一成。



加州金融保護和創新部周五表示，因流動性不足且資不抵債，該部門已經取得對矽谷銀行的控制權並任命聯邦存款保險公司（FDIC）為接管人。FDIC 工作備忘錄顯示，矽谷銀行將於下週一恢復正常運營，但最多為存戶提供 25 萬美元的存款擔保，超出部分能否提款取決於矽谷銀行資產清算狀況。

據報，第二大美元穩定幣 USDC 的發行商 Circle 有 33 億美元存放於矽谷銀行，金額遠高於 25 萬美元的存款擔保。USDC 目前是市場上第二大穩定幣，流通供應量約為 430 億美元，儲備由政府債券和現金資產作為支撐。

受消息影響，USDC 隨即下跌，與美元脫鉤情況加劇，一度跌穿 0.88 美元，暫跌超9%報0.91美元。

加密貨幣交易所 Coinbase 今午宣布將在周末「暫停 USDC-USD 的兑換」，預計在周一銀行開門時重啟。至於去中心化衍生品交易所 dYdX 今日表示將繼續以 USDC 的美元實際價格運行，而Compound v2 則宣布將暫停 USDC 存幣交易。