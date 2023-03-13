兩會｜李強：達5%經濟增長目標不易　「需要倍加努力」打好組合拳

國務院總理李強今早（13日）出席記者會，回答中外記者提問。他指，今年中國經濟增長目標定於約5%，是綜合考慮各方面因素，他指現在經濟總量大，已過120萬億元（人民幣，下同），而且新挑戰也不少，高基數上達到5%左右的增長目標，「恐怕也不是件容易的事，需要倍加努力。」

李強指出，達到增長5%的預定目標需要打好組合拳，包括宏觀政策組合拳，擴大需求組合拳，改革創新組合拳，防範化解風險組合拳，這些組合拳都是有其具體內涵的，有的還會根據實踐的需要不斷充實、調整和完善。

他指，去年有一段時間，社會上出現了一些對民營經濟發展的不正確議論、言論，使一些企業家心存憂慮，其實在發展民營經濟這個問題上，黨中央的方針政策一直是十分明確的，重申黨的十九大，黨的二十大，去年底召開的中央經濟工作會議都對此作強調，民營經濟的發展環境會愈來愈好，發展空間會愈來愈大。

「乘風破浪，未來可期」概括經濟前景

他又表示，今年中國的困難也不少，惟從今年開年以後這兩個月的經濟運行情況看，中國經濟出現了企穩回升的態勢，最近一些國際機構也調高對中國今年經濟的預期，可用「乘風破浪，未來可期」8個字來概括中國經濟的前景，強調對此充滿信心。

他指出，中國從來都是在不斷克服困難當中實現新的發展，創造新的奇蹟，兒時故事說的是大禹治水、愚公移山、精衞填海、誇父逐日等都很勵志，強調中國人從來沒有被任何困難所壓倒。