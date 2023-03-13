兩會｜李強首次記者會談港澳　提三個全力支持：明天只會更好

第十四屆全國人大代表大會第一次會議今早（13日）在北京順利閉幕後，國務院總理李強首次舉行中外記者會。被問及港澳前景及兩地競爭力被弱化時，他形容港澳過去幾年只是「發展中的困難」，並提到三個全力支持，包括全力支持港澳融入國家發展大局、全力支持港澳發展經濟改善民生、全力支持兩地提升競爭力，形容港澳「明天只會更好」。



李強首次中外記者會重申對港澳的三個全力支持（中國網直播截圖）

李強率領4名新任副總理包括丁薛祥、何立峰、張國清及劉國中出席記者會，被問到港澳前景及兩地競爭力被弱化等問題時，李強表示，中央政府高度重視發揮香港及澳門的獨特優點。在國家的大力支持下，香港國際金融中心、國際貿易中心、國際航運中心三大地位沒有變，而且得到加強及鞏固；澳門作為國際休閒中心，依然享譽全球。

李強強調，中央政府將全力準確、堅定不移的貫徹「一國兩制」方針，全力支持香港及澳門融入國家發展大局；全力支持香港及澳門發展經濟、改善民生；全力支持香港、澳門進一步提升國際競爭力。

他形容過去幾年港澳只是「發展中的困難」，但相信有「一國兩制」制度保障及國家支持下，香港及澳門的發展只會加強，不會削弱，直言港澳「明天只會更好」。