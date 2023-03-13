兩會｜人大閉幕　李家超：香港是國家貢獻者、更主動對接國家戰略

特首李家超今早（13日）在北京出席第十四屆全國人大一次會議閉幕會。李家超表示，香港作為國家不可分離的一部分，是共同推進中華民族偉大復興歷史進程的見證者、參與者、貢獻者，強調香港與國家血脈相連，承諾港府未來更主動對接國家戰略、更積極融入國家發展大局。



另外，李家超再次祝賀習近平全票當選國家主席和國家中央軍委主席，認為這是人心所向，代表人民的擁護、信任和依託。



特首李家超今日（13日）出席第十四屆全國人大一次會議閉幕會。（李家超FB圖片）

李家超表示，香港是國家不可分離的一部分，形容是國家共同推進中華民族偉大復興歷史進程的「見證者、參與者、貢獻者」。他又強調，香港與國家血脈相連，在中央領導和支持下，港府會堅定確保「一國兩制」實踐行穩致遠，發揮自身所長、服務國家所需，並在國家全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的進程中，更深、更廣、更好地發揮參與者與貢獻者的角色，更主動對接國家戰略，更積極融入國家發展大局，為中華民族偉大復興作出貢獻。

李家超續指，全國兩會期間，中共中央政治局趙樂際常委和王滬寧常委分別參加了港區全國人大代表團審議和港澳地區全國政協委員聯組會，體現中央對香港特區的關懷和支持。

另外，李家超認為，習近平當選代表人心所向，代表人民的擁護、信任和依託，他亦祝賀其他當選和產生的國家領導人，指他們都有豐富知識和經驗，目光遠大，以民為本。