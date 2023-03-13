兩會｜李強：今年世界經濟形勢不容樂觀　要實現5%增長並不輕鬆

3月13日上午，十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。在經濟方面，李強提到，今年的新挑戰不少，要實現5%左右的增長，並不輕鬆，需要倍加努力。



李強稱，今後工作中，有幾個方面是要重點把握的。第一是牢固樹立以人民為中心的發展思想。客觀地講，絕大部分老百姓不會天天盯著看GDP增長了多少，大家更在乎的是住房、就業、收入、教育、就醫、生態環境等身邊具體事。政府工作就是要貼近老百姓的實際感受去謀劃、推進，真正做到民有所盼、政有所為。

第二是要集中力量推動高質量發展。中國經濟社會發展已經取得巨大成就，經濟總量穩居世界第二，但發展還不平衡、不充分。任何一個總量指標，分攤到14億多的人口基數上，人均水平都比較有限。現在中國的發展更多地只是解決「有沒有」的問題，下一步需要更加重視解決「好不好」的問題，特別是提高科技創新能力、建設現代化產業體系、推動發展方式綠色轉型等。中國要貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。

第三是堅定不移深化改革開放。改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，在推進中國式現代化、在實現第二個百年奮鬥目標的歷史進程中，還是要「吃改革飯、走開放路」。要堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，在深化改革開放中不斷增強發展的動力和活力。

出席記者會的還有新任副總理何立峰、劉國中等。（01直播截圖）

「實現5%左右的增長並不輕鬆」

李強又表示，今年世界經濟形勢總體不容樂觀，不穩定、不確定、難預料因素比較多，如何穩增長對世界各國都是一個考驗。今年，中國經濟預期增長目標定為5%左右。中國的經濟總量已經突破120萬億元，基數很高，加上今年的新挑戰不少，要實現5%左右的增長，並不輕鬆，需要倍加努力。

「穩字當頭、穩中求進」

李強又表示，在今年的具體政策措施方面，基本取向是堅持穩字當頭、穩中求進，推動經濟運行整體好轉。穩，重點是穩增長、穩就業、穩物價；進，關鍵是在高質量發展上取得新進步。具體來講要打好幾套組合拳：一是宏觀政策的組合拳，二是擴大需求的組合拳，三是改革創新的組合拳，四是防範化解風險的組合拳。

李強還說，從最近兩個多月情況看，中國經濟運行出現了企穩回升態勢，一些國際組織也調高了今年中國經濟增速的預期。對中國經濟的前景，他想用八個字來概括，就是「長風破浪，未來可期」。對此，他充滿信心。

「對外開放是我國的基本國策」

李強還表示，「對外開放是我國的基本國策。不管外部形勢發生甚麼變化，我們一定堅定不移向前推進」。今年中國還會對接高標準的國際經貿規則，進一步擴大開放。開放的中國大市場是世界各國企業發展的大機遇，中國對外開放的大門只會越開越大，環境會越來越好，服務會越來越優。開放的中國、發展的中國歡迎大家來投資興業。