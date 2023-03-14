SVB金融集團設重組委員會　矽谷銀行新CEO：正照常營業

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）倒閉，被當局接管。據外電報道，SVB金融集團（SVB Financial Group）表示，正計劃為其各業務部門，包括SVB資本（SVB Capita）和SVB證券（SVB Securities ）探索戰略替代方案。

集團任命William Kosturos為其首席重組官；並已經任命一個由5名獨立董事組成的重組委員會。William Kosturos曾負責Washington Mutual的重組。該銀行在2008年的全球金融危機中倒閉，是美國歷史上最大的銀行倒閉事件。

SVB資本和SVB證券是SVB金融的獨立部門，不屬於矽谷銀行。

矽谷銀行新CEO：正在照常營業

另外，據科技媒體TechCrunch報道，美國矽谷銀行新任行政總裁Tim Mayopoulos向客戶發送電郵表示，該行正在照常營業，官方網站已經恢復。

他表示，聯邦存款保險公司(FDIC)將SVB的存款和資產轉移到一間新成立、由FDIC運營並提供全面服務的「過渡銀行」。客戶本月9日或10日所有尚未處理的電滙已被取消，如果需要完成這些交易，需要重新啟動。