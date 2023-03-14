SVB矽谷銀行︱拜登演說承諾保證美國銀行系統安全　將加強監管

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）上星期五（3月10日）宣布破產後，總統拜登（Joe Biden）星期一（13日）發表全國電視演講安撫人心，向美國人保證美國銀行系統安全，同時誓言加強銀行監管。



法媒報道，拜登在電視講話中說，這場危機已經得到控制。「美國人可以有信心，銀行系統是安全的。當你需要時，你的存款會在那裡。」

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）星期五倒閉，為2008年全球金融危機以來，當地最大宗銀行倒閉事件。

拜登星期一說，美國納稅人不會為拯救倒閉的矽谷銀行的存戶而承擔責任。

拜登說，政府正在確保矽谷銀行存戶能拿回他們的錢，但「任何損失都不會由納稅人承擔」。他說，這些錢將來自銀行向存款保險支付的費用。

拜登強調，矽谷銀行的投資者並沒有得到救助。 「他們在知情的情況下承擔了風險，當風險沒有得到回報時，投資者就會損失他們的錢。這就是資本主義的運作方式。」

拜登還表明將加強銀行監管，並宣布矽谷銀行的經理將被解僱。 「我將要求國會和銀行業監管機構加強對銀行的規定，降低這種銀行倒閉事件再次發生的可能。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

