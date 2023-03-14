SVB｜滙豐據報擬注資20億英鎊 確保SVB英國業務正常運作
滙豐（0005）公布1英鎊的價格收購矽谷銀行英國子公司（SVB UK）後。據《彭博》報道滙豐擬向SVB UK注入20億英鎊。報道引述該行發言人，確認注資金額。
行政總裁祈耀年及英國滙豐（HSBC UK）行政總裁斯圖爾特周一（13日）在倫敦舉行的電話會議上，向科技投資者指出，滙豐承諾向SVB UK提供數以十億英鎊資金，確保SVB UK業務可以如常運作。
英國風險投資公司LocalGlobe普遍合夥人Suzanne Ashman指出，祈耀年及Stuart在電話會議指出，英國矽谷銀行的營運方式不會有重有變化，又指出「我們非常放心，他們（指滙豐）不想失去他們所買入機構的DNA」。
SVB UK有形股本14億英鎊
滙豐昨日發公告已完成收購SVB UK，指出收購會由現有資源作融資，而SVB UK母企的資產及負債將排除於今次交易。祈耀年表示，收購行動會加強該行商業銀行經營能力，並提高該行服務創新企業的能力。
資料顯示，截至今年3月10日，SVB UK 擁有約55億英鎊貸款，同時擁有約67億英鎊存款；而截至去年12月31日，SVB UK 去年錄得8,800萬英鎊的稅前利潤，而該公司的有形股本料為14億英鎊。
此外英國財相辛偉誠指出，英國銀行業不存在系統風險，當地銀行業擁有充足資本，流動性狀況強勁。金融服務官員則指出，英倫銀行已確認存戶仍可以對矽谷銀行賬戶進行操作。
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