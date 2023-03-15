SVB矽谷銀行︱穆迪下調美銀行業評級展望至負面

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）及Signature Bank相繼倒閉，引發投資者對銀行業前景的憂慮。評級機構穆迪（Moody's）於3月14日下調對美國整體銀行系統的評級，前景展望由「穩定」降低至「負面」。



穆迪指出，雖然拜登政府和聯儲局等監管部門竭力支持銀行業，但矽谷銀行、Silvergate Bank及Signature Bank先後發生擠提和倒閉，均使銀行業的經營環境急劇惡化。

穆迪又將Signature Bank的債務評級下調至垃圾級別，同時將另外6間美國銀行的評級列入負面觀察名單，當中包括First Republic Bank及Western Alliance Bancorp等，並指部分銀行的未受保障存款有流走風險，融資條件極不穩定。

穆迪亦預料，聯儲局將繼續收緊貨幣政策。