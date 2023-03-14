SVB矽谷銀行危機「會是另一個雷曼」？專家莫衷一是

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）3月10日被美國金融監管部門接管，外界憂事件會否令2008年雷曼事件重演。有專家認為事件不會惡化到



克魯曼（Paul Krugman）13日在《紐約時報》發文主張，即使政府不介入事件，SVB倒閉亦可能不會產生巨大經濟影響，因為它的投資非常單一，主要是美國政府和政府支持機構發行的長債，並在一段時間內依靠息差獲利，所以不太可能像2008年金融危機般，多個資產類別都出現拋售。

他提醒，若長短期利率走高，債券回報率下降，便會造成矽谷銀行巨大損失。

著名對沖基金經理伯里（Michael Burry）13日表示，「這場危機可以迅速化解，我沒看到真正的危險」。

著名對沖基金經理伯里（Michael Burry）3月13日表示，「這場危機可以迅速解決，我沒有看到真正的危險」。（Twitter截圖）

沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）並不這麼認為

阿克曼13日在Twitter發文稱，聯儲局若不出手干預，市場即會出現擠提，造成數百萬人巨大經濟損失及困難。雖聯儲局已干預事件，仍可能會有更多銀行倒閉。

他續指，最重要的是政府已發出訊息，表明存戶可以信任銀行系統。他稱，倘存戶失去信心，屆時只會剩下3家或4家「大得不能倒」（too big to fail，TBTF）的銀行，美國的社區及區域銀行系統將會崩潰。