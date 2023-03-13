國產AI能挑戰ChatGPT？百度將於3月16日召開「文心一言」發布會

百度將於3月16日14時在北京總部召開新聞發布會，主題是「文心一言」。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏，百度首席技術官王海峰將出席。



據悉，「文心一言」是百度基於文心大模型推出的生成式對話產品，具備跨模態、跨語言的深度語義理解與生成能力。

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「文心一言」是百度對標ChatGPT的產品，ChatGPT是一款可以撰寫郵件、影片腳本、文案、翻譯、代碼等的生成式AI。百度表示，目前已經與400多家中國公司簽署了協議，這些公司將能夠在其產品和服務中使用「文心一言」。

百度在AI領域有著十餘年的深耕，擁有晶片、框架、模型和應用四層技術棧，基礎能力完全具備、具有綜合優勢。「文心一言」的發布會將展示百度在大語言模型方面的最新成果和應用場景。

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