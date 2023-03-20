瑞信被UBS收購 致1344億元債券價值清零 瑞信債券持有人感不滿
撰文：張偉倫
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瑞銀（UBS）以股份收購瑞士信貸（Credit Suisse，CS），交易價值為30億瑞士法郎，不過該計劃讓瑞信債券持有人受損，因此有一批總值160億瑞士法郎（1,344.72億元）的較高風險債券的面值撇賬至零。消息讓該批債券持有表不滿。
瑞信指出根據合併計劃，瑞士金融機構FINMA認為瑞信該批較傳統風險為高的AT1（Additional Tier 1）債券面值應撇至零。
FINMA總裁Marlene Amstad指出監管機構根據「太大不可倒閉」的框架，觸發債券撇賬安排。
持有該債券的Axiom Alternative Investments，其研究部主管Jerome Legras對有關決定感到不滿，認為AT1債券持有人的保障較股票持有人更差，不符合有關 債券發行時的市場共識。
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瑞銀（UBS）與瑞信（CS）收購細節是？
瑞銀以30億瑞士法郎收購瑞信，交易為「22.48股瑞信換1股瑞銀」，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，較瑞信2023年3月17日收市價折讓59%。英美對交易反應是這樣。
瑞信危機是甚麼事？
百年投行瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在3月14日公布的2022年年報中披露，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性，作出「否定意見」。此前，瑞信曾表示接獲美證監來電，對其2019及2020年財務狀況提出質疑，故推遲公布2022年財報。