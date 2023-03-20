瑞信被UBS收購　致1344億元債券價值清零　瑞信債券持有人感不滿

瑞銀（UBS）以股份收購瑞士信貸（Credit Suisse，CS），交易價值為30億瑞士法郎，不過該計劃讓瑞信債券持有人受損，因此有一批總值160億瑞士法郎（1,344.72億元）的較高風險債券的面值撇賬至零。消息讓該批債券持有表不滿。



瑞信指出根據合併計劃，瑞士金融機構FINMA認為瑞信該批較傳統風險為高的AT1（Additional Tier 1）債券面值應撇至零。

FINMA總裁Marlene Amstad指出監管機構根據「太大不可倒閉」的框架，觸發債券撇賬安排。

持有該債券的Axiom Alternative Investments，其研究部主管Jerome Legras對有關決定感到不滿，認為AT1債券持有人的保障較股票持有人更差，不符合有關 債券發行時的市場共識。