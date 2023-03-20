瑞信﹕已承諾向員工加薪及發獎金會繼續執行　最快本周五支付獎金

瑞信（Credit Suisse，CS）遭瑞銀（UBS）收購，惟瑞信表示已向員工作出的加薪及獎金承諾，會照付如儀。

根據瑞信發給員工的一份內部文件顯示，工資安排不會改變，獎金會在3月24日發放。據報在很多國家的員工的獎金已經發放，該行預計其餘司法管轄區區不會有任何變化。