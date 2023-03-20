瑞信﹕已承諾向員工加薪及發獎金會繼續執行 最快本周五支付獎金
撰文：張偉倫
出版：更新：
瑞信（Credit Suisse，CS）遭瑞銀（UBS）收購，惟瑞信表示已向員工作出的加薪及獎金承諾，會照付如儀。
根據瑞信發給員工的一份內部文件顯示，工資安排不會改變，獎金會在3月24日發放。據報在很多國家的員工的獎金已經發放，該行預計其餘司法管轄區區不會有任何變化。
UBS購瑞信︱安聯首席經濟顧問：非最佳方案 但已是最佳選擇瑞信被UBS收購 致1344億元債券價值清零 瑞信債券持有人感不滿UBS購瑞信｜金管局︰瑞信今照常營業 港銀行業對其風險承擔不大UBS收購瑞信｜聯儲局與歐央行等6大央行聯手 提升美元市場流動性
瑞信到底發生了甚麼事？
百年投行瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在3月14日公布的2022年年報中披露，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性，作出「否定意見」。此前，瑞信曾表示接獲美證監來電，對其2019及2020年財務狀況提出質疑，故推遲公布2022年財報。
瑞信如何應對此次危機？
瑞信（CS）於3月15日公布，向瑞士央行（SNB）借入最多500億瑞郎（約4226億港元），以增強流動性；該行會提供優質資產抵押。瑞信同時宣布，將回購部份優先債券，規模上限為30億瑞士法郎。