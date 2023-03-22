瑞信股東代理顧問稱不予投票　屬侵犯股東權利　或嚇走機構投資者

瑞銀（UBS）在瑞士央行鼓勵下，以換股方式收購瑞信，交易作價為30億瑞士法郎。不過今次收購計劃卻繞過瑞銀及瑞信股東，成為爭議之一。有瑞信股東代理顧問指出，緊急收購收購方案擬取消股東投票權，屬侵犯股東權利，警告或會嚇走機構投資者。



作為瑞信股東代理顧問的Ethos Foundation指出，瑞信與瑞銀合併方案擬取消股東投票權，是侵犯股東權利，警告或會嚇走機構投資者。

Ethos Foundation是養老基金及其他瑞信約3至5%股份的股東的代理顧問。日前Ethos Foundation指出，正考慮就此交易採取法律行動，但明言可供的法律程序選項有限。

Ethos行政總裁Vincent Kaufmann指出，瑞信倉促被出售會讓瑞士為投資者提供法治保障之地的聲譽受損。對於瑞士財長Karin Keller-Sutter指出，今次政府促成交易是防止瑞信徹底崩潰的必要措施，Vincent Kaufmann反駁指出今次行為屬進行商業干預，在關鍵問題上取消股東投票權，即國家干預，如此剝奪股東權利可說是史無前例。

要求政府探討瑞銀及瑞信合併後分拆

他又指出這種情況代表公司管治有重大失敗，瑞士或在良好管治方面為國際投資者留下壞印象，又指出由於擔憂市場競爭及裁員，將要求瑞士當局及瑞銀探討將與瑞信合併後的子公司進行分拆。

他認為瑞士人相當坦護企業管理層。除非能證明管理層隱瞞資料，並無按股東最佳利益行事，否則很難就管理不善追究前管理層。