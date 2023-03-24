溫拓思﹕瑞信AT1被清零影響深遠　稱渣打預留額外資本應對不明朗

瑞信（Credit Suisse，CS）在瑞士央行推動下，最終被瑞銀（UBS）收購，不過由瑞信發行的160億瑞郎額外一級資本債券（AT1），則悉數遭到撇賬。渣打（2888）行政總裁溫拓思今日（24日）早上出席由金管局與國際清算銀行（BIS）合辦的研討會上提及，由瑞信發行的170億美元CoCo債在沒有檢視情況下被全數撇賬，對全球銀行監管產生深遠影響。作為一間穩健的銀行，渣打為應對不明朗前景及潛在風險，已預留額外資本，不會有更高資本要求。

溫拓思進一步指出，早在外圍銀行發生危機前，渣打已擁有充足資本，又指出該行在回饋股東及盈利表現上，仍相當不俗，因此不會減少回饋股東。

他亦指出在事件發生後該行有提高流動性，防止類似問題，又指出在銀行業發生問題前，渣打的流動性覆蓋比率（LCR）為147%，現時會繼續保持高於該水平。

談及美國矽谷銀行（SVB）被接管時，溫拓思指事件帶來若干教訓，包括盈利能力預測﹑壓力測試重要性，第二是對存款的預測，出現利率錯配的後果。當要被迫籌集流動資金時，問題便會變得嚴重。第三是欠缺業務彈性，無法重組持有的國債組合。