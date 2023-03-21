高盛﹕本港銀行資本水平充足　惟關注AT1債息率會否上揚

高盛最新研究報告指出，本港銀行擁有充足資本，資本水平遠高於監管機構最但低要求，但關注到滙豐（0005）等國際銀行發行的額外一級資本（AT1）工具年內重置內可能會令利息支出增加。



高盛指出瑞信被收購，以及由瑞信發行總值160億瑞士法郎的AT1債券遭悉數註銷後，投資者就AT1工具對本港銀行資本充足率的作用表示質疑。

高盛注意到滙豐及渣打（2888）的普通股權一級資本比率（CET1），較最低監管要求水平高出340基點。其他銀行如東亞（0023）﹑大新（2356）﹑恒生（0011）及中銀（2388），其資本水平較最低監管要求更高出750個基點。

至於槓桿比率方面，國際銀行及本地銀行亦分別較最低監管要求，高出140個基點及560個基點；若剔除AT1，兩者槓桿比率下跌80個基點及70個基點，仍高於最低要求。

金管局要求本地銀行CET1及槓桿比率分別不得低於4.5%及3%。

高盛又指出滙豐及渣打今年分別有40億美元及10億美元AT1需要重置，市場會關注會否重新設定更高的利率，導致銀行利息支出增加，亦關注對新發行高級或二級債務成本及淨息差/淨利息收入的影響。若AT1/二級/高級債務的成本上升，更高的股本成本（COE）可能會反映在銀行股票價值上。