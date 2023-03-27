馬雲據報婉拒中國邀請回內地？　《南早》：已返杭州並訪問學校

《彭博》引述消息報道，中國政府一直試圖說服阿里巴巴（9988）創辦人馬雲回國，以展示對商界的支持，但遭到馬雲拒絕，他聲稱自己已從阿里巴巴退下來，未來會專注於農業技術的研究。



不過到了下午1時左右，阿里巴巴旗下的《南華早報》表示，據熟悉馬雲日程安排的消息人士透露，經過一年多的海外旅行，馬雲最近已經回到內地，並參觀了他在阿里巴巴總部所在的杭州市，創辦的一所學校。



隨著馬雲已回到杭州，公司股價在午後升幅擴大，曾高見89.95元，最新報87.6元，升2.7%。

《南華早報》報道指，星期一（27日）馬雲參觀了由2017年開始資助的私立學校杭州雲谷學校，與學校討論了教育問題和 ChatGPT 技術。

報道更指出，早前馬雲亦在香港短暫停留，會見了朋友之外，亦參觀了巴塞爾藝術展（Art Basel）。

馬雲在香港短暫停留後返回內地，在那裡他會見了朋友，還短暫參觀了巴塞爾藝術展。眾所周知，馬雲對繪畫和藝術充滿熱情。

網傳馬雲與張勇等高層在車內交談

另外，亦有內地網民在微博貼出影片，指在杭州文一路隧道中見到馬雲，他在車上不時與身邊及前面的人交談。

據內媒《科創板日報》亦指出，近日有網民在杭州文一路隧道中目擊馬雲，而且在影片中顯示他在車內不時與身邊的人交談。報道稱由相關人士確認，該車內人士分別為馬雲、阿里董事會主席兼首席執行官張勇，以及螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒。

據由阿里合夥人投資創辦的民辦學校雲谷教育官微，馬雲說，ChatGPT這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ChatGPT這一類技術只是AI時代的開始，要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能所控制。雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有「芯」，而人有「心」。

《彭博》：中國新領導班試圖說服馬雲回國

《彭博》今日報道指，以往中國對房地產、互聯網平台以及教育等各個行業收緊監管，打擊了民營企業的投資氣氛，但隨著國家主席習近平重新關注經濟，中國新領導班子為建立一個對商業友好的形象，試圖說服馬雲回國。

螞蟻今年難完成上市

消息人士指，馬雲已向阿里巴巴及螞蟻集團高層表示不要期望他會回國，認為即使他不在中國，公司亦會取得成功。

消息人士又指，螞蟻集團仍會計劃上市，但不太可能在今年完成，但相信IPO可能剔除海外業務、區塊鏈等技術部門及數據庫服務等業務。

報道指出外交部等並無回應。阿里（9988）﹑螞蟻及馬雲基金均無回覆。