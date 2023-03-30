阿布泰ABT便利店深水埗分店營業至今日　因租約期滿

阿布泰（AbouThai）去年起開設便利店，先後落戶銅鑼灣﹑深水埗及元朗。不過位於深水埗的ABT阿布泰便利店只營業至今日（30日）。

有媒體引述阿布泰的客戶服務回覆指出，該便利店因租約期滿，會從今日下午起結束營業。

據公司網頁，阿布泰全港擁有26間門店，當中4間為便利店。

阿布泰5間分店早前被入稟追欠租

另一方面，早前《香港01》發現，阿布泰自2月起，至少五間分店被入稟追討欠租，涉及金額近130萬元。今年2月1日，阿布泰鰂魚涌康怡廣場分店，被業主恒隆地產入稟追討一個月、逾11.1萬元欠租。同一分店於3月20日，再被業主入稟追討逾11.1萬元欠租。

APM被追租最多 兩個月共39萬

3月內，阿布泰的觀塘APM旗艦店、沙田中心、旺角荷李活商業中心、九龍灣淘大商場都被業主入稟追討欠租。APM分店被追討2個月，共39萬元的租金，平均一個月租金近20萬元，為所有分店中最貴。旺角荷李活商業中心分店被業主兩度入稟，合共追討2個月、逾25.2萬元租金；沙田中心分店被追討3個月租金，合共30萬元；九龍灣淘大商場分店則被追討一個月、逾12.3萬元租金。

阿布泰大部份分店皆設置於大型商場，被追租的分店中，除沙田中心分店業主屬恒基地產，及APM業主屬新鴻基地產，其餘均為恒隆地產旗下商場物業。